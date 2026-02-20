Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mundial_de_clubes_48_equipos_16c42a42e4
Deportes

FIFA planea ampliar Mundial de Clubes 2029 hasta 48 equipos

La FIFA analiza ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos para 2029, replicando el modelo del Mundial 2026. El plan busca mayor representación global

  • 20
  • Febrero
    2026

La FIFA trabaja en un proyecto para ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos a partir de 2029, una modificación que replicaría el esquema que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La evaluación positiva del formato de 32 participantes en la edición de 2025, celebrada en Estados Unidos, abrió la puerta al nuevo planteamiento, que busca mayor presencia de todas las confederaciones.

Acuerdo político entre federaciones

El plan se construyó tras meses de negociaciones con la UEFA, que inicialmente se oponía a aumentar el número de clubes por el posible impacto en sus competiciones.

Sin embargo, el diálogo entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la UEFA, Aleksander Čeferin, permitió destrabar el tema.

La ampliación cada cuatro años fue considerada una alternativa menos agresiva que la idea de disputar el torneo con mayor frecuencia, lo que habría saturado el calendario.

Más plazas y torneo verdaderamente global

Cabe señalar que el nuevo formato contempla un incremento significativo de cupos. Europa elevaría su representación hasta 16 clubes, mientras que Sudamérica mantendría al menos seis, con opción de un boleto adicional vía repechaje.

Por su parte, Concacaf, Asia, África y Oceanía también ganarían espacio.

El objetivo es convertir el Mundial de Clubes de la FIFA en una competencia con alcance real en todos los continentes, tanto en lo deportivo como en lo comercial.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Constitucion_trafico_9c14102fc2
Cierre de carril exprés de Constitución genera caos vial
Whats_App_Image_2026_02_21_at_13_56_58_b192313cae
Samuel García refuerza lazos rumbo al Mundial 2026
388468_1717e090f3
COI investigará a Infantino por apoyo a Trump en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_21_at_9_35_48_PM_1_9fe370638f
Moviliza fuerte incendio a bomberos en Ramos Arizpe
deportes_gigante_de_acero_estadio_rayados_1c5ff67340
Aplican vacunas drive-thru contra sarampión en estadio de Rayados
hezbola_lanza_nuevos_ataques_tras_bombardeos_israelies_e4a5dbbe7a
Destrucción en Afganistán tras serie de bombardeos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×