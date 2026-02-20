FIFA planea ampliar Mundial de Clubes 2029 hasta 48 equipos

La FIFA trabaja en un proyecto para ampliar el Mundial de Clubes a 48 equipos a partir de 2029, una modificación que replicaría el esquema que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La evaluación positiva del formato de 32 participantes en la edición de 2025, celebrada en Estados Unidos, abrió la puerta al nuevo planteamiento, que busca mayor presencia de todas las confederaciones.

Acuerdo político entre federaciones

El plan se construyó tras meses de negociaciones con la UEFA, que inicialmente se oponía a aumentar el número de clubes por el posible impacto en sus competiciones.

Sin embargo, el diálogo entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el titular de la UEFA, Aleksander Čeferin, permitió destrabar el tema.

La ampliación cada cuatro años fue considerada una alternativa menos agresiva que la idea de disputar el torneo con mayor frecuencia, lo que habría saturado el calendario.

Más plazas y torneo verdaderamente global

Cabe señalar que el nuevo formato contempla un incremento significativo de cupos. Europa elevaría su representación hasta 16 clubes, mientras que Sudamérica mantendría al menos seis, con opción de un boleto adicional vía repechaje.

Por su parte, Concacaf, Asia, África y Oceanía también ganarían espacio.

El objetivo es convertir el Mundial de Clubes de la FIFA en una competencia con alcance real en todos los continentes, tanto en lo deportivo como en lo comercial.

