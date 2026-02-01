Podcast
deportes_pats_california_05a8608666
Patriots llegan a California para preparar el Super Bowl

Los 'Pats' aterrizaron este domingo en San José, California con Drake Maye como figura y entrenamientos previstos en la Universidad de Stanford

  • 01
  • Febrero
    2026

Cada día que pasa es uno menos para el juego por el Vince Lombardi y los New England Patriots ya se encuentran en California, esperando a que inicie el Super Bowl.

Este domingo, los comandados por Drake Maye aterrizaron en San José, California, con la esperanza de ganar el séptimo trofeo de la franquicia el próximo 8 de febrero.

"Un entrenador es tan bueno como sus jugadores, se lo aseguro. Lo sé con certeza y gran parte de nuestro éxito está en nuestros jugadores, especialmente en nuestro 'quarterback', Drake Maye, quien aquí está para llevarnos a la victoria", dijo Mike Vrabel.

Previo a su viaje, Vrabel se dirigió a las decenas de aficionados que se reunieron en el Gillette Stadium, hogar de los Patriots.

Pese a estar a 10 grados bajo cero, los seguidores de los "Pats" despidieron a sus jugadores con un estruendoso grito de "MVP, MVP, MVP", en referencia a la designación de Jugador Más Valioso de la temporada, que esperan sea para Drake Maye, quien agradeció la confianza.

"Quiero agradecerles por todo el apoyo; lo han hecho genial en la temporada. Estamos aquí por ustedes en este gran viaje. Los quiero a todos y los esperamos aquí para celebrar en cuanto volvamos", aseveró el joven pasador de 23 años.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Mineta de San José, cada jugador recibió una gorra con motivos del Super Bowl LX.

A partir de este lunes, el equipo se entrenará en la Universidad de Stanford.

Esta será la segunda vez que Patriots y Seattle se vean en un Super Bowl. El primer y único enfrentamiento entre ellos sucedió en 2014, donde los "Pats" salieron victoriosos 28-24.


