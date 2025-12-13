Policía de Monterrey rescata a hermanitas perdidas en el centro

La rápida acción de oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey culminó con la localización de dos hermanas menores de edad quienes se habían extraviado mientras realizaban compras navideñas junto a su madre en el centro de la ciudad.

El incidente se desencadenó cuando una madre de familia, de 39 años, solicitó auxilio a una agente de Tránsito en el cruce de las calles Juan Ignacio Ramón y Colegio Civil.

La mujer entró en una crisis nerviosa al percatarse que su hija de 12 años ya no se encontraba junto a ella, y minutos después, la menor de 8 años también se le soltó de la mano.

Operativo de búsqueda inmediato

Tras el reporte de Tránsito, se implementó de inmediato un operativo de búsqueda por parte de personal de Policía y Tránsito municipales con las fotografías proporcionadas por la madre.

A los pocos minutos de iniciada la búsqueda, una oficial de vialidad localizó a la niña de 8 años sobre la calle Juan Ignacio Ramón, justo antes de llegar a Garibaldi. La menor fue trasladada de inmediato para ser reunida con su madre.

La búsqueda continuó hasta que otra oficial de Policía logró ubicar a la niña de 12 años en el cruce de 5 de Mayo y Colegio Civil. Tras confirmar su identidad, la menor fue llevada al punto donde la esperaban su hermana y su aliviada madre.

Volvieron a salvo a casa

La madre de familia expresó un profundo agradecimiento a los oficiales de Policía y Tránsito por el apoyo brindado y la pronta respuesta que permitió encontrar a sus hijas sanas y salvas.

Finalmente, para garantizar que la familia llegara a su destino con tranquilidad, la mamá y las dos menores fueron trasladadas por las autoridades hasta su domicilio, ubicado en el municipio de Santa Catarina.

Estas acciones forman parte de la estrategia "Escudo" y destacan la capacitación constante que se brinda al personal operativo para interactuar y responder eficazmente ante este tipo de situaciones de emergencia.

