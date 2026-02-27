Podcast
Reporte Ciudadano
Deportes

Así quedaron los cruces de Octavos de Final de Concachampions

Quedaron definidos los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Tigres enfrentará a Cincinnati y Rayados chocará con Cruz Azul

  • 27
  • Febrero
    2026

La primera ronda quedó atrás y la Concacaf Champions Cup entra en zona de definición.

Con los 16 equipos ya confirmados, los Octavos de Final prometen intensidad, duelos directos entre la Liga MX y la MLS y, sobre todo, reflectores puestos en Tigres y Monterrey.

Tigres, ante una prueba incómoda

El conjunto de Tigres UANL tendrá enfrente al FC Cincinnati, uno de los cuadros más competitivos de la MLS en los últimos torneos.

Con experiencia reciente en fases finales del torneo regional, Tigres buscará imponer su jerarquía y hacer pesar su plantel. El objetivo es claro: volver a colocarse entre los protagonistas del continente y pelear por el título.

Rayados y Cruz Azul, choque de alto calibre

El otro foco está en el enfrentamiento entre CF Monterrey y Cruz Azul, actual campeón del certamen.

Se trata del cruce más atractivo de esta ronda, no solo por la calidad de los planteles, sino porque garantiza que un club mexicano quedará en el camino.

Rayados afronta una serie exigente ante un rival que sabe jugar este tipo de instancias. La eliminatoria promete intensidad, duelos cerrados y estrategia desde el primer minuto.

Toluca e Inter Miami entran en escena

El campeón de la Liga MX, Deportivo Toluca FC, se medirá al San Diego FC, conjunto que dio la sorpresa al eliminar a Pumas.

En tanto, el Inter Miami CF de Lionel Messi enfrentará al Nashville SC, en una serie que luce equilibrada.

Así se jugarán los Octavos

  • Toluca vs San Diego FC
  • Mount Pleasant FA vs LA Galaxy
  • Cruz Azul vs Monterrey
  • LD Alajuelense vs Los Angeles FC
  • Inter Miami vs Nashville
  • Club América vs Philadelphia Union
  • Tigres vs Cincinnati
  • Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps FC

Por otra parte, los equipos mexicanos buscarán sellar su pase Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.


