Pogacar conquista el Tour de Romandía con su cuarta victoria

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) volvió a ofrecer una demostración de poderío en el ciclismo mundial al conquistar por primera vez en su carrera el Tour de Romandía, en Suiza, coronando su dominio con una nueva victoria de etapa, la cuarta en esta edición, para reforzar su creciente legado como uno de los grandes nombres de todos los tiempos.

A sus 27 años, Pogacar firmó una actuación impecable en su primera vuelta por etapas de la temporada, sellando el título en la sexta y última jornada, de 178.2 kilómetros entre Lucens y Leysin, con final en puerto de primera categoría.

Un campeón sin fisuras

El líder del UAE Team Emirates afrontó la jornada definitiva con 35 segundos de ventaja sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora), diferencia que administró con autoridad antes de lanzar su ofensiva definitiva en el último kilómetro.

Con su característico cambio de ritmo, Pogacar dejó atrás a sus rivales para cruzar primero la meta y asegurar no solo la clasificación general, sino también su cuarto triunfo parcial en la ronda suiza, una muestra contundente de superioridad.

El triunfo en Romandía representó la victoria número 116 de la trayectoria profesional de Pogacar, una cifra que sigue alimentando su ambición de inscribirse entre los ciclistas más grandes de la historia.

El esloveno añadió así una nueva prueba de prestigio a su palmarés, dominando de principio a fin una competencia que reunió a varios de los mejores escaladores y especialistas del pelotón internacional.

Lipowitz y Martínez completan el podio

El alemán Florian Lipowitz fue el rival más cercano de Pogacar durante la carrera y terminó segundo tanto en la etapa final como en la clasificación general, confirmando su crecimiento competitivo en una de las citas más exigentes del calendario.

El podio lo completó el francés Lenny Martinez (Bahrain Victorious), quien finalizó a 2:44 del campeón, en una actuación sólida pero insuficiente para inquietar el dominio del corredor balcánico.

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