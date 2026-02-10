'Por Brady firme para dirigir a Raiders': Klint Kubiak

Tom Brady es, sin duda, uno de los mejores jugadores que ha tenido la NFL, incluso considerado el mejor de todos los tiempos, y esas credenciales pueden influir en la decisión de cualquiera, y esta vez no fue la excepción.

Pues el nuevo head coach de Las Vegas Raiders, Klint Kubiak, reconoció que la oportunidad de trabajar junto al exquarterback de los New England Patriots y de Tampa Bay fue lo que lo hizo firmar con el equipo.

"El principal atractivo para venir fue el poder trabajar con Tom. Es una mente brillante en el fútbol americano. Estoy muy emocionado de trabajar con él", dijo en su presentación.

Kubiak llega a Las Vegas después de coronarse en el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks y donde tendrá su primera experiencia como head coach.

El excoordinador ofensivo de Seattle llega a Raiders para sustituir a Pete Carroll, que en enero pasado fue despedido luego de terminar la campaña con tres triunfos y 14 derrotas, la peor marca de la NFL.

Klint, considerado como uno de los mejores diseñadores de jugadas ofensivas de la liga, motivo por el cual Bardy confió en él.

Con esta nueva etapa, Las Vegas y Kubiak buscarán convertirse en contendientes para competir en playoff y regresar a la instancia, a la cual no han regresado desde la temporada 2021, en donde cayeron ante Cincinnati 26-19.

