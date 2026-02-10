Podcast
Nuevo León

Afirma Miguel Flores que trabajan la seguridad con coordinación

Flores Serna destacó que el trabajo unido entre los distintos niveles de gobierno es la herramienta más eficaz para proteger a las familias regiomontanas

El gobierno del estado reafirmó su compromiso con la paz y la seguridad en la entidad tras los recientes resultados del Operativo Muralla. El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, aseguró que la estrategia estatal se mantiene firme bajo tres pilares fundamentales: inteligencia, presencia territorial y coordinación permanente.

La declaración surge tras los eventos registrados el pasado fin de semana en el municipio de Los Ramones, donde una acción conjunta entre Fuerza Civil y autoridades federales permitió neutralizar una amenaza delictiva.

Resultados del operativo: blindaje en la zona rural

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública, el despliegue del Operativo Muralla permitió detectar y enfrentar a una célula delictiva. Durante la intervención:

  • Se logró el aseguramiento de armamento y vehículos.

  • Elementos de seguridad repelieron una agresión directa por parte de civiles armados, quienes fueron abatidos en el lugar.

Miguel Flores

  • Se confirmó que la actuación de las fuerzas del orden se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la población civil.

Coordinación: la clave contra la delincuencia

Flores Serna destacó que el trabajo unido entre los distintos niveles de gobierno es la herramienta más eficaz para proteger a las familias regiomontanas y mantener el orden en las zonas limítrofes del estado.

“La coordinación entre Fuerza Civil y las autoridades federales es clave para contener cualquier intento de desestabilización y proteger a las familias de Nuevo León”, expresó el Secretario.

Acciones permanentes

El estado mantendrá estos despliegues estratégicos en puntos clave para prevenir el ingreso de grupos delictivos desde entidades vecinas. Flores Serna fue enfático al señalar que estas acciones no son aisladas, sino parte de una vigilancia continua.

“Vamos a seguir trabajando sin descanso, con firmeza y coordinación, para que Nuevo León continúe siendo un estado seguro”, concluyó el funcionario.


