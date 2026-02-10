Encabeza Félix Arratia cancelación de hipotecas en Juárez

En un acto de justicia social y seguridad jurídica, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, encabezó la entrega del programa gratuito de cancelación de hipotecas, una iniciativa realizada en colaboración estratégica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Este programa tiene como objetivo principal liberar el patrimonio de las familias que han culminado el pago de sus créditos, eliminando trámites burocráticos y costos que anteriormente frenaban la consolidación legal de sus hogares. Juárez: Líder en Crecimiento de Vivienda Durante el evento, Arratia Cruz subrayó que el municipio se ha consolidado como el de mayor crecimiento habitacional en el área metropolitana, lo que obliga a la administración a redoblar esfuerzos en materia de regularización. “Este documento representa años de esfuerzo; significa seguridad jurídica, patrimonio y tranquilidad para cientos de familias de nuestro municipio”, expresó el alcalde.

Cifras clave del programa:

800 familias juarenses beneficiadas en esta etapa.

18,000 hipotecas canceladas a nivel estatal gracias a esta coordinación.

Número 1 en Nuevo León: Juárez se mantiene como el municipio con mayor otorgamiento de créditos INFONAVIT en la entidad.

Un Compromiso Integral con el Patrimonio

La entrega de estas cancelaciones se suma a una serie de acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para garantizar el bienestar social. El alcalde recordó que recientemente se entregaron las primeras 53 viviendas de un proyecto de 1,573 casas dentro del Programa de Viviendas municipal.

Beneficios directos para los ciudadanos:

Derecho a heredar: Facilita la sucesión legal de la propiedad. Capacidad comercial: Permite vender o rentar la propiedad sin trabas legales. Paz mental: Elimina formalmente una deuda cargada durante décadas.

Alianza Estratégica

Por su parte, el delegado del Infonavit en Nuevo León, Sergio Manuel Zertuche Romero, elogió la eficiencia administrativa de Juárez. “Hemos hecho un gran equipo con tu administración... el municipio de Juárez es muy importante para nosotros por su volumen de créditos”, señaló Zertuche.

Adicionalmente, se destacó que el municipio continúa con la regularización de predios en sectores como el Fraccionamiento Monte Kristal y la entrega de títulos de propiedad vía FOMERREY, reafirmando una política de orden y certidumbre para el crecimiento ordenado de la ciudad.





Comentarios