Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Felix_Arratia_8b5e22687b
Nuevo León

Encabeza Félix Arratia cancelación de hipotecas en Juárez

Este programa tiene como objetivo principal liberar el patrimonio de las familias que han culminado el pago de sus créditos, eliminando trámites burocráticos

  • 10
  • Febrero
    2026

En un acto de justicia social y seguridad jurídica, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, encabezó la entrega del programa gratuito de cancelación de hipotecas, una iniciativa realizada en colaboración estratégica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Este programa tiene como objetivo principal liberar el patrimonio de las familias que han culminado el pago de sus créditos, eliminando trámites burocráticos y costos que anteriormente frenaban la consolidación legal de sus hogares.

Juárez: Líder en Crecimiento de Vivienda

Durante el evento, Arratia Cruz subrayó que el municipio se ha consolidado como el de mayor crecimiento habitacional en el área metropolitana, lo que obliga a la administración a redoblar esfuerzos en materia de regularización.

m60XWTUkQP9d6dPmHDxfnM8c6eZ9GoSMcKQLG5W6.jpg

“Este documento representa años de esfuerzo; significa seguridad jurídica, patrimonio y tranquilidad para cientos de familias de nuestro municipio”, expresó el alcalde.

Cifras clave del programa:

  • 800 familias juarenses beneficiadas en esta etapa.

  • 18,000 hipotecas canceladas a nivel estatal gracias a esta coordinación.

  • Número 1 en Nuevo León: Juárez se mantiene como el municipio con mayor otorgamiento de créditos INFONAVIT en la entidad.

Un Compromiso Integral con el Patrimonio

La entrega de estas cancelaciones se suma a una serie de acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para garantizar el bienestar social. El alcalde recordó que recientemente se entregaron las primeras 53 viviendas de un proyecto de 1,573 casas dentro del Programa de Viviendas municipal.

ghki.jpg

Beneficios directos para los ciudadanos:

  1. Derecho a heredar: Facilita la sucesión legal de la propiedad.

  2. Capacidad comercial: Permite vender o rentar la propiedad sin trabas legales.

  3. Paz mental: Elimina formalmente una deuda cargada durante décadas.

Alianza Estratégica

Por su parte, el delegado del Infonavit en Nuevo León, Sergio Manuel Zertuche Romero, elogió la eficiencia administrativa de Juárez. “Hemos hecho un gran equipo con tu administración... el municipio de Juárez es muy importante para nosotros por su volumen de créditos”, señaló Zertuche.

Adicionalmente, se destacó que el municipio continúa con la regularización de predios en sectores como el Fraccionamiento Monte Kristal y la entrega de títulos de propiedad vía FOMERREY, reafirmando una política de orden y certidumbre para el crecimiento ordenado de la ciudad.

image.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_11_at_1_35_37_AM_072a977535
Alerta Fiscalía del estado por posible fraudes inmobiliarios
Infonavit_archivo_d0f5b1d292
Infonavit impulsa 10 mil viviendas sociales en Nuevo León
dia_nacional_vivienda_en_mexico_2ba5d3aa10
Hoy es el Día Nacional de la Vivienda; desafío del inmueble
publicidad

Últimas Noticias

confirman_herido_grave_monterrey_jpg_6c0420e362
Víctima de ataque armado en centro de Monterrey continúa grave
INFO_7_UNA_FOTO_17_fbda485a4b
Vehículos pesados arrancan 2026 con fuerte desplome
drones_frontera_sheinbaum_2779227f3a
Niega Federación presencia de drones tras cierre aéreo en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×