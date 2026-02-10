Drake Maye no planea operarse el hombro por molestias

Pese a que aseguró no haber jugado al 100% en el Super Bowl por un dolor en su hombro derecho, el quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, no tiene en mente operarse para aliviar el dolor.

El líder de los Pats afirmó este martes que no planea someterse a ningún procedimiento quirúrgico en su hombro con el que lanza durante esta temporada baja.

"Solo necesito un tiempo libre. El tiempo es el mejor sanador. Definitivamente, solo necesito tiempo libre. No hay nada que necesite ser hecho. Solo un poco de tiempo fuera y tiempo para descansar y alejarme del fútbol", expresó Maye el martes.

A pesar de la larga carrera en los playoffs, Maye manifestó que no cree haber puesto un estrés adicional en su brazo.

"Creo que fue un caso de haber recibido un golpe en el juego del campeonato de la AFC que fue simplemente desafortunado", comentó Maye. “El momento fue desafortunado; las dos semanas (antes del Super Bowl) fueron geniales para tener un descanso y poder estar allí para mis compañeros”.

En el juego por el Lombardi, donde perdieron 29-13 ante los Seahawks, Maye lanzó dos pases de touchdown, fue capturado seis veces, tuvo dos intercepciones y perdió un balón.

Christian González quiere estar mucho tiempo con los Patriots

Otro que también está decidido es el cornerback colombiano, Christian González, quien aseguró que buscará obtener una larga extensión de contrato con Nueva Inglaterra.

"Sin duda, deseo permanecer en este equipo por largo tiempo. Aquí me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar", aseguró el defensivo.

Con apenas 23 años, González es considerado uno de los mejores corner de la NFL.

Christian fue pieza fundamental para mantener a los Seahawks sin anotaciones de 6 puntos en los 3 primeros periodos; sumó 4 tackleadas y 3 pases defendidos, como el mejor integrante de la defensiva de los Pats.

La temporada 2026 será su última con contrato de novato, por lo que es elegible para una extensión que asegure su permanencia en New England por un largo periodo, algo que confío sucederá.

Christian González llegó a los Patriots en el Draft 2023 con la selección global 17 y desde entonces acumula 145 tackleadas, 3 intercepciones, 24 envíos defendidos, ha propiciado un balón suelto y tiene un regreso de 63 yardas para touchdown.

Comentarios