premier_league_jota_367a40eee3
Deportes

Premier League honrará a Diogo Jota en la primera jornada

La Premier League rendirá homenaje a Diogo Jota en todos los partidos de la primera jornada con un minuto de silencio, brazaletes negros y mensajes

  • 13
  • Agosto
    2025

La Premier League dedicará la primera jornada de la temporada a recordar a Diogo Jota, futbolista portugués de 28 años que murió el pasado 3 de julio junto a su hermano André Silva en un accidente automovilístico en Zamora, España.

En todos los encuentros que se disputen este fin de semana se guardará un minuto de silencio en memoria de Jota.

Los jugadores de los 20 clubes vestirán brazaletes negros, mientras que las pantallas de los estadios mostrarán mensajes e imágenes del exdelantero del Liverpool y Wolverhampton.

Tributos especiales de Liverpool y Wolves

Liverpool y Wolverhampton, equipos en los que Jota dejó huella, realizarán homenajes adicionales durante sus partidos ante Bournemouth y Manchester City, respectivamente.

Se espera que las aficiones rindan un emotivo tributo al atacante.

El pasado domingo, en la final de la Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace, la leyenda ‘red’ Ian Rush y el presidente del Palace, Steve Parish, colocaron una ofrenda floral en Wembley.

Los aficionados del Liverpool desplegaron una pancarta con el rostro del jugador, aunque el minuto de silencio posterior se interrumpió por gritos de algunos seguidores rivales, generando abucheos de la afición ‘red’.


