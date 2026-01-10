¡Se extrañaba! Rayados debuta en el Clausura 2026 contra Toluca

Un dato contundente resalta en los partidos entre Rayados y Toluca, desde la inauguración del ‘Gigante de acero’ la escuadra mexiquense solo se ha llevado el triunfo en un par de ocasiones de este coso, tomando en consideración las confrontas oficiales de Liga Mx. Ambas victorias fueron por un marcador de 2-1, tanto en el Clausura 2016 como en el Apertura 2024.

¡A darle que es mole de olla! Reza por ahí un refrán popular mexicano y lo utilizamos justamente porque esta noche en tierras regias se disputará el encuentro entre los de la ‘Pandilla’ del Monterrey y el bicampeón Toluca; correspondiente a la jornada 1 del Torneo de Clausura 2026 y será en punto de las 21:00 horas.

La batalla estará bajo la supervisión del Juez Central irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre, en esta noche en donde la temperatura rondará en los 11º C, el Monterrey saltará al terreno de juego con su vestimenta característica a rayas azules con blanco, mientras que los del ‘averno’ jugarán con su uniforme en rojo total.

PERO HISTÓRICAMENTE, A RAYADOS SE LES APARECE EL ‘DIABLO’

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales de Liga y Liguilla en la competición mexicana en donde Rayados Y ‘Diablos rojos’ han tenido enfrentamientos; se contabilizan 64 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos.

Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 19 episodios, aunado a que en 25 más empataron y fueron derrotados, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 85 ocasiones y recibieron 104 tantos.

Esos 85 gritos de gol fueron provocados por Humberto Suazo y el histórico Rogelio Funes Mori en cinco ocasiones; seguido por Aldo De Nigris, Dorlan Pabón y Luis Pérez con cuatro anotaciones; cierran la lista Edwin Cardona y Germán Berterame quienes tres veces perforaron la meta de los ‘choriceros’.





