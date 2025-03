Premio Marta: el trofeo que podría ganar Lizbeth Ovalle

Uno de los premios que ha cobrado importancia en el ámbito internacional es el Premio Marta, un galardón instaurado en 2024 como parte de los premios The Best de la FIFA, que busca reconocer el mejor gol del año en el fútbol femenino.

En este contexto, el nombre de la mexicana Lizbeth Ovalle comenzó a sonar con fuerza para ser candidata a esta distinción, gracias a una espectacular anotación que protagonizó en la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil.

El impresionante gol de "La Maga" ocurrió durante el partido entre Tigres y Chivas Femenil, cuando el marcador aún se mantenía sin goles. Fue en el minuto 75 cuando Ovalle sorprendió a todos con un recurso técnico poco común: un remate de espaldas al arco, ejecutado de manera acrobática y con precisión quirúrgica, similar a un "escorpión", que dejó sin oportunidad a la arquera rival.

Deserved recognition for a legend of the game 👏



Marta: winner of The FIFA Special Award at tonight's #TheBest and a new award in her honour.



The Marta Award will be presented to the scorer of the best women's goal of the year – starting at the next edition.