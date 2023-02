Presenta Cruz Azul oficialmente a 'Tuca' como nuevo DT

Durante la tarde de este jueves 23 de febrero el club Cruz Azul presentó de manera oficial a Ricardo 'Tuca' Ferretti como el nuevo entrenador del equipo, esto tras la salida de Joaquín Moreno como entrenador de 'La Maquina'.

Fue en una conferencia de prensa que el equipo, junto a su presidente, Víctor Velázquez, dieron el anuncio oficial del ex jugador de los Pumas como nuevo director técnico del club cementero.

'Yo no vivo del pasado y todo lo que se logró se quedó en el pasado, lo importante es hoy. Para mí no he ganado nada y quiero ganar con la institución que hoy represento', comentó el brasileño.