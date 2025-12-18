Podcast
Disputarán España y Argentina la Finalissima 2026 en Qatar

La campeona de Europa y la campeona de América se medirán el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar. Será la primera Finalissima para España

  • 18
  • Diciembre
    2025

España y Argentina, monarcas vigentes de Europa y América, se enfrentarán el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, escenario que albergó la final del Mundial 2022.

El partido, confirmado por UEFA y CONMEBOL junto con la RFEF y la AFA, arrancará a las 21:00 horas locales, en lo que promete ser uno de los duelos internacionales más atractivos del calendario.

Un choque entre potencias del fútbol mundial

La selección española llegará al encuentro como campeona de la Eurocopa y líder del ranking FIFA, mientras que Argentina lo hará con el respaldo de ser actual campeona del mundo y ganadora de la primera Finalissima bajo este formato, disputada en 2022 ante Italia en Wembley.

Será la primera vez que España dispute este título, que tuvo dos ediciones previas como Copa Artemio Franchi, ganadas por Francia en 1985 y por Argentina en 1993.

Antecedentes y equilibrio histórico

Cabe señalar que España y Argentina se han enfrentado en 14 ocasiones, con saldo parejo: seis victorias por bando y dos empates.

El último duelo fue en 2018, un amistoso en Madrid que terminó con goleada española por 6-1.

Qatar, nuevamente en la escena grande

Desde las confederaciones destacaron el simbolismo del evento, por su parte el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, subrayó que el partido “refleja el carácter global del fútbol y la cooperación entre continentes”. 

Además, Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL, lo definió como “un símbolo de respeto y unión entre confederaciones”.

Por su parte, autoridades qataríes resaltaron que la elección de Lusail confirma la confianza internacional en el país como sede de eventos deportivos de primer nivel.


