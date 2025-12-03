Presenta Portugal su nuevo jersey rumbo al Mundial 2026
La selección de Portugal presentó este miércoles su nueva indumentaria, un diseño que podría ver la luz por primera vez en el amistoso que jugarán ante México el 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca.
Un diseño que evoca el océano
La Seleção difundió en redes sociales el jersey, que destaca por estar inspirado en “La Fuerza del Océano”.
El concepto se refleja en ondas blancas repartidas en todo el frente y reverso, simulando el movimiento del mar.
Cabe mencionar que el tono principal es un rojo oscuro, casi vino, más sobrio que el utilizado en sus últimos encuentros de 2025.
A ello se suman detalles en verde y blanco en mangas y cuello, además de un parche especial de la marca deportiva en la parte baja.
El camino de Portugal a la Copa del Mundo
Aunque Portugal clasificó al Mundial, su cierre en la eliminatoria fue más complicado de lo esperado. Tras empatar con Hungría y caer ante Irlanda, dejó su boleto pendiente hasta la última jornada, donde goleó sin problemas a Armenia.
¿Debutará ante México?
Si Portugal no programa otro amistoso antes de su visita al Estadio Azteca o decide no usar su jersey de cierre de 2025, México sería el primer rival en verlos con esta nueva indumentaria.
Tras ese partido, la Seleção enfrentará a Estados Unidos el 31 de marzo.
