Presume Cruz Azul su nuevo jersey; lo utilizaría ante Rayados

Cruz Azul presentó este viernes 24 de octubre el nuevo jersey alternativo del equipo para la temporada 2025-2026, una prenda que apuesta por la elegancia y la sobriedad.

La tercera equipación del conjunto cementero es de color negro con vivos en blanco, un diseño minimalista que resalta el escudo y el logotipo de la marca con un toque moderno.

En las primeras imágenes difundidas aparecen los jugadores Lorenzo Favarelli, José Paradela, Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda, luciendo la nueva indumentaria.

“Ser de Cruz Azul es pertenecer a algo más grande… es un lujo. Una colección que redefine el estilo dentro y fuera de la cancha”, señaló Pirma a través de sus redes sociales.

Por otra parte, la marca deportiva acompañó el lanzamiento con el mensaje: “Nuevo nivel de elegancia desbloqueado. Diseño impecable, líneas precisas y una actitud que impone sin necesidad de palabras. Porque la verdadera distinción se porta con clase”.

De acuerdo con algunos reportes, la Máquina estrenará el uniforme en el duelo ante Monterrey, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, que se disputará el sábado 25 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Comentarios