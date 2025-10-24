Cerrar X
jersey_cruz_azul_9528d64983
Deportes

Presume Cruz Azul su nuevo jersey; lo utilizaría ante Rayados

Cruz Azul y Pirma presentan la tercera equipación para la temporada 2025-2026, un elegante uniforme negro con detalles en blanco

  • 24
  • Octubre
    2025

Cruz Azul presentó este viernes 24 de octubre el nuevo jersey alternativo del equipo para la temporada 2025-2026, una prenda que apuesta por la elegancia y la sobriedad.

La tercera equipación del conjunto cementero es de color negro con vivos en blanco, un diseño minimalista que resalta el escudo y el logotipo de la marca con un toque moderno.

En las primeras imágenes difundidas aparecen los jugadores Lorenzo Favarelli, José Paradela, Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda, luciendo la nueva indumentaria.

“Ser de Cruz Azul es pertenecer a algo más grande… es un lujo. Una colección que redefine el estilo dentro y fuera de la cancha”, señaló Pirma a través de sus redes sociales.

Por otra parte, la marca deportiva acompañó el lanzamiento con el mensaje: “Nuevo nivel de elegancia desbloqueado. Diseño impecable, líneas precisas y una actitud que impone sin necesidad de palabras. Porque la verdadera distinción se porta con clase”.

De acuerdo con algunos reportes, la Máquina estrenará el uniforme en el duelo ante Monterrey, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2025, que se disputará el sábado 25 de octubre a las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_5264_d7e1ab2bb3
Derrota Auténticos Tigres a Borregos CDMX y asegura postemporada
Blue_Jays_06d2b58f8c
Azulejos aplastan a Dodgers 11-4 en inicio de Serie Mundial
SAVM_0002_011b2c7fc9
Club Tigres impulsa el fútbol femenil con 'Ellas Tienen el Balón'
publicidad

Últimas Noticias

WVERGWE_d1de0f0428
Catherine Connolly será la nueva presidenta de Irlanda
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T092420_917_391b7e30c6
Rosalía presentará su nuevo disco Lux en Valencia ¿Dónde verlo?
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T091540_232_e52037c028
Despegan dos aviones del Ejército para evacuar a niños gazatíes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×