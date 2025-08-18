Primer puesto, solo un número a lado de tu nombre: Emma Navarro

Emma Navarro luce firme, segura de sí misma; ser la número 11 del mundo y rankeada 1a en el Abierto de Monterrey, provoca esa serenidad en su rostro, aunque al hablar, lo hace sin excesos y con humildad.

“Sí, creo que estar en el primer puesto es definitivamente una posición única, pero no intento poner demasiado enfoque en eso o poner demasiada energía ahí, creo que es solo un número al lado de tu nombre, y todas las jugadoras en el torneo cada semana son muy buenas jugadoras, y todas me desafían, y desafían a las demás de diferentes maneras. No hay rival fácil, ni partido fácil”, confesó la norteamericana de 24 años.

Aún así, Emma no elude la responsabilidad de ser la favorita, “Definitivamente es un poco diferente ser la rival a vencer, creo, pero es un desafío, bienvenido, y estoy emocionada por ello".

La sala de prensa luce llena, y cómo no, sí una de las tenistas más talentosas de la actualidad, más allá del carisma que posee, está presente ahí, en el recinto enclavado al pie de la Sierra Madre regiomontana, en donde ella asegura disfruta jugar, “Sí, como digo, estoy emocionada de estar de regreso, realmente disfruté jugar en México en el pasado y aprecio qué todos aquí amén venir a ver tenis, así que sí, estoy muy emocionada de estar aquí y creo que es buena preparación para el US Open."

La conferencia prosigue, los partidos en la cancha central ya iniciaron, y para cerrar, Navarro asegura que es divertido jugar en Monterrey, "Y sí, es muy divertido jugar frente a los aficionados de aquí, creo que a mucha gente le encanta el tenis, vienen y demuestran mucha buena energía, y nos apoyan a las jugadoras, así que sí, estoy feliz de estar de regreso y emocionada de que empiece el espectáculo".

Emma Navarro tras su participación en el Abierto de Monterrey, viajará a New York para participar en el US Open, en donde buscará mejorar lo que hizo el año pasado en donde se quedó en semifinales.

