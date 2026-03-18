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Definidos los cuartos de final de la Champions tras goleadas

Barcelona, Real Madrid y Bayern avanzan; destacan duelos como Madrid vs Bayern y Liverpool ante PSG en la siguiente fase

  • 18
  • Marzo
    2026

Con goleadas y resultados inesperados, este miércoles quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Champions League, luego de disputarse la vuelta de los octavos.

El Barcelona marcó siete goles en la eliminatoria, mientras que el Liverpool reanimó su temporada con cuatro tantos para convertir series cerradas en amplias victorias que les aseguraron el pase.

La Liga domina sobre la Premier League

El Atlético de Madrid resistió una reacción del Tottenham para sellar el dominio español sobre los clubes ingleses, dejando un balance de 3-0 en los cruces directos de esta fase.

Además, el Bayern Múnich goleó 4-1 al Atalanta en Alemania, cerrando un contundente 10-2 global para avanzar sin complicaciones.

Estos resultados se suman a la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Manchester City, con un global de 5-1.

De esta manera, Tottenham, Newcastle y Manchester City quedaron eliminados, mientras que de los seis equipos ingleses que iniciaron el torneo, solo Arsenal y Liverpool avanzaron.

El Chelsea, por su parte, fue eliminado por el Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo.

Emparejamientos de alto nivel en cuartos de final

Uno de los duelos más atractivos será el que enfrente al Real Madrid contra el Bayern Múnich, dos de los clubes más exitosos en la historia del torneo.

A pesar de su historial, ambos equipos nunca se han enfrentado en una final de la Copa de Europa o Champions League en sus 71 años de historia.

“Como neutral, lo vería”, expresó el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

Otro enfrentamiento destacado será el de Liverpool contra el Paris Saint-Germain, con el partido de ida en el Parque de los Príncipes.

“Fuimos el único equipo que los llevó a la prórroga y a los penaltis”, recordó Slot.

La vuelta se disputará en Anfield el martes 14 de abril.

Más cruces y antecedentes

El Barcelona y el Atlético de Madrid volverán a enfrentarse semanas después de su semifinal de copa nacional.

Por su parte, el Arsenal, último equipo invicto en la competición, se medirá ante el Sporting de Lisboa, que regresó a esta instancia por primera vez desde 1983 tras eliminar al Bodø/Glimt con un 5-0.


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