Guillermo Hermoso de Mendoza, de Sevilla a Monterrey

Luego de haber quedado a nada de abrir la Puerta del Príncipe el pasado domingo en la Real Maestranza de Sevilla, el caballero del rejoneo mundial, Guillermo Hermoso de Mendoza, reaparece el domingo en punto de las 16:30 horas en el dorado ruedo de la Monumental Monterrey en la apertura de la temporada regiomontana 2026 al lado del artista del toreo guanajuatense, Diego Silveti, el arrojado y valiente diestro lagunero Arturo Gilio y el gran triunfador del momento con tres puertas grandes al principio de su temporada Española en Olivenza, Castellón y Valencia, el joven diestro salamantino Marco Pérez, quienes lidiarán un escrupuloso y buen seleccionado encierro de la Ganadería de la Estancia, propiedad de Don Alejandro Martínez Vértiz.

Hermoso de Mendoza con seis años de alternativa, vuelve a la Monumental en el mejor momento de su carrera y con toda la intención de sacarse la espina ante la afición regia luego de haberse “caído” forzadamente del cartel en el que estuvo anunciado para el cerrojazo de la temporada anterior en el coso local a causa de un severo cuadro de meningoencefalitis, una inflamación del cerebro y de las membranas que lo rodean, que requirió dos semanas de hospitalización y cuatro más de recuperación, hoy, junto con su valiente cuadra de caballos toreros, se reporta al doscientos por ciento de sus facultades y con grandes deseos y con mucha ilusión de ofrecer una gran tarde en la apertura de su temporada americana el próximo domingo ante el conocedor público regiomontano.

Prueba de ello es la gran tarde que brindó ante el exigente publico de la Real Maestranza de Sevilla donde toreó el pasado domingo ofreciendo una de las mejores tardes de su carrera al cosechar un apéndice a cada uno de sus enemigos, con fuerte petición adicional de oreja en ambos toros a pesar de haber pinchado al cierra plaza, quedando a nada de acompañar a Andy Cartagena por la puerta del príncipe.

Las crónicas de la prensa sevillana refieren que Hermoso de Mendoza ofreció una actuación completa, recibiendo en toriles a su primero que a base de capacidad, torería y una buena doma, aprovechó para clavar banderillas a lomos de ‘Ecuador’ y ‘Mediante’. Tras unas flores de adorno, remató su faena con el rejón de muerte de efecto fulminante recibiendo una oreja con fuerte petición de la segunda.

Ante su segundo enemigo, el rejoneador “estellés” paró con clase y capacidad construyendo poco a poco una faena de altos vuelos. A lomos de ‘Berlín’, Guillermo Hermoso dejó quiebros muy vistosos y clavó banderillas con reunión. Las hermosinas pusieron al público en pie, siendo esta una de las faenas más rotundas del navarro en La Maestranza, que hizo todo con solvencia y, sobre todo, torería, cerrando su labor con tres rosas sobre ‘Quemarropa’, siendo este, el epílogo de una faena que estuvo en la frontera de la Puerta del Príncipe. Luego de un primer pinchazo, acertó al segundo intento recibiendo una oreja con otra fuerte petición de la segunda.

Luego de este triunfo sevillano, Hermoso de Mendoza reaparece este domingo en la Monumental y lo hará con su cuadra completa de caballos toreros al lado de los mexicanos Diego Siveti y Arturo Gilio y el fenómeno del toreo español Marco Pérez en un cartelazo cumbre que ha quedado muy bien rematado con un encierro de la afamada ganadería de La Estancia. Los boletos para esta sensacional corrida de apertura de la temporada 2026, se pueden conseguir en las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados y 24/7 en la plataforma de Superboletos.com

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