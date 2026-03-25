Puka Nacua enfrenta demanda por agresión y comentario antisemita

El receptor estrella de Los Angeles Rams, Puka Nacua, volvió a estar en medio de la polémica, pero ahora hay cargos legales, pues fue demandado por una mujer por agresión y lesiones.

En la demanda civil, la demandante, Madison Atiabi, y su abogado, Joseph Ka, sostienen que la estrella de la NFL realizó una exclamación antisemita, la cual afirma, le causó "angustia emocional", cuando se encontraban juntos en Century City.

Además, el documento menciona que Nacua la mordió y le dejó marcas de dientes en el hombro cuando más tarde esa noche viajaban juntos. También se menciona que el receptor le mordió el pulgar a una amiga de Atiabi.

Por su parte, el abogado de Nacua, Levi McCathern, ya ha negado enérgicamente que Nacua haya hecho declaraciones antisemitas. Describió las mordidas como “juegos bruscos”.

Esta no es la primera vez que el jugador de los Rams se ve en medio de la polémica, pues apenas el pasado diciembre ofreció una disculpa pública tras realizar un gesto que se apoya en estereotipos antisemitas mientras aparecía en una transmisión en vivo por internet.

En su corta estancia de tres años, Nacua se ha convertido en uno de los receptores más productivos en la historia de la NFL en sus primeras tres temporadas con los Rams, que lo seleccionaron procedente de BYU en 2023 con la última selección de la quinta ronda del Draft.

Lideró la liga con 129 recepciones la temporada pasada, al acumular 1,715 yardas y 10 touchdowns, antes de volver a encabezar la NFL en los playoffs con 24 recepciones para 332 yardas y dos anotaciones.

Nacua es elegible para firmar una extensión de contrato con los Rams en esta temporada baja, que sin duda lo convertiría en uno de los receptores mejor pagados en la historia de la NFL, pero los Rams no han anunciado ningún avance sobre un nuevo acuerdo.

Comentarios