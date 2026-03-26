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Escena

Rechazan delgadez extrema en 'El diablo viste a la moda 2'

De acuerdo con Streep, Anne Hathaway tomó la iniciativa de dialogar directamente con los productores ejecutivos para poner condiciones sobre las modelos.

  • 26
  • Marzo
    2026

El regreso de 'El diablo viste a la moda 2' se perfila como una producción que busca ajustarse a los cambios culturales en torno a la imagen corporal dentro de la industria de la moda y el entretenimiento.

A casi dos décadas del estreno original, las protagonistas Meryl Streep y Anne Hathaway condicionaron su participación a una transformación concreta en la representación de los cuerpos en pantalla, marcando distancia con los estándares que dominaron en 2006.

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¿Qué exigieron las protagonistas para volver?

La actriz Meryl Streep reveló que tanto ella como Anne Hathaway quedaron sorprendidas tras su paso reciente por la Semana de la Moda de Milán, donde identificaron la permanencia de patrones físicos asociados a la extrema delgadez.

“Me impactó ver lo hermosas y jóvenes que eran las modelos, pero también lo delgadas que lucían; pensé que eso ya era algo superado hace años”.

Este escenario detonó una postura clara por parte de ambas actrices, quienes solicitaron a la producción una revisión estricta en la selección de perfiles para el elenco secundario y las pasarelas ficticias que aparecerán en la cinta.

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Intervención directa en la producción

De acuerdo con lo expuesto por Streep, fue Anne Hathaway quien tomó la iniciativa de dialogar directamente con los productores ejecutivos para asegurar que la película no reproduzca modelos estéticos considerados poco saludables, especialmente para audiencias jóvenes.

La actriz intervino en los procesos de casting con el objetivo de evitar que las modelos proyecten una imagen asociada a la delgadez extrema. Esta participación activa refleja un intento por influir en las decisiones internas del proyecto y modificar prácticas que anteriormente eran comunes en este tipo de producciones.

Un cambio frente a la primera película

En la entrega original, el entorno de la revista ficticia Runway mostraba una narrativa alineada con los estándares predominantes en la industria de la moda, donde la delgadez era un elemento constante. En contraste, la secuela busca representar una evolución acorde con los discursos actuales sobre bienestar físico y diversidad corporal.

La condición impuesta por las protagonistas pretende que la historia refleje una transformación real dentro del universo que retrata, alineándose con los cambios que han intentado implementarse en la moda internacional durante los últimos años.

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La producción ha tenido que ajustar sus procesos de selección de figurantes y modelos para cumplir con los lineamientos planteados por las actrices, los cuales ahora forman parte de los acuerdos establecidos para la realización del filme.

La decisión ha sido bien recibida por sectores que promueven una representación más amplia y realista en los medios. Considerando el alcance cultural de la primera película, la secuela se presenta como una oportunidad para influir en la percepción colectiva sobre los estándares de belleza.

 

 


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