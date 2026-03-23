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Escena

Actor de 'Reacher' en polémica por pelea con vecino en EUA

EL protagonista de la serie 'Reacher' Alan Ritchson fue captado en video durante un altercado físico; autoridades ya investigan lo ocurrido

  • 23
  • Marzo
    2026

El actor Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, se vio envuelto en un altercado físico con un vecino en el estado de Tennessee, un incidente que ha generado controversia tras la difusión de un video en redes sociales.

Los hechos ocurrieron durante el fin de semana en una zona residencial cercana a Nashville, donde, según reportes, la discusión inició por quejas relacionadas con el ruido y la velocidad a la que el actor circulaba en una motocicleta.

Video muestra el momento de la agresión

Imágenes difundidas por el medio TMZ muestran a Alan Ritchson golpeando en repetidas ocasiones a un hombre identificado como Ronnie Taylor, quien termina en el suelo con visibles lesiones en el rostro.

En el video también aparecen dos menores, presuntamente hijos del actor, quienes presencian el enfrentamiento desde motocicletas cercanas.

De acuerdo con la versión de Taylor, el conflicto comenzó tras pedirle al actor que redujera la velocidad y el ruido en el vecindario. Asegura que fue golpeado varias veces, incluso cuando ya se encontraba en el suelo.

Sin embargo, fuentes cercanas al actor sostienen que el vecino habría iniciado la agresión, empujando a Ritchson de su motocicleta en al menos dos ocasiones, lo que habría provocado la reacción del actor.

Estas versiones contrapuestas han generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios condenan la violencia frente a menores, mientras otros plantean la posibilidad de defensa propia.

Investigación en curso

Autoridades locales confirmaron que existe una investigación abierta por el incidente, aunque hasta el momento no se han reportado arrestos.

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El actor, conocido por interpretar a un personaje que recurre a la fuerza física en Reacher, no ha emitido una declaración pública oficial sobre lo ocurrido.

El caso ha generado amplia repercusión mediática y ha reavivado el debate sobre la conducta de figuras públicas fuera de pantalla, especialmente cuando los hechos involucran violencia y menores de edad como testigos.

Por ahora, el desenlace dependerá de los resultados de la investigación, mientras el incidente continúa acumulando atención a nivel internacional.


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