Deportes
Los aficionados regios también ‘jugarán’ la Repesca
Monterrey, una de las sedes del próximo Mundial, hospedará un par de partidos del Repechaje mundialista, que otorgará el último boleto para asistir al torneo
- 26
-
Marzo
2026
¿Qué es el Play-Off Intercontinental?
- Es el torneo clasificatorio intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que llega a Monterrey con un cupo en disputa. En Guadalajara se definirá el otro boleto
- Bolivia y Surinam se enfrentarán en la Semifinal en el Estadio Monterrey hoy jueves
- El vencedor enfrentará a Irak el próximo martes y el ganador clasificará a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- La selección que avance en Monterrey estará en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega
¿Se pueden adquirir boletos?
- Sí, todavía puedes adquirir entradas para los dos partidos, en: https://www.fifa.com/es/tickets
- No habrá venta de boletos física, ni en taquillas del estadio
Acceso al Estadio Monterrey
- Bolivia Vs. Surinam
- Hoy jueves
- Horario de partido: 16:00 horas
- Apertura de puertas del estadio: 14:00 horas
- Apertura de estacionamientos: 13:00 horas
- Precio de boletos: $200 pesos
- Costo de estacionamiento: $200 pesos
- Método de pago del estacionamiento: Sólo efectivo en la entrada del estacionamiento
- No habrá acceso para autobuses de grupos de aficionados
- Estacionamientos disponibles: 3 y 4
- Estacionamiento para medios de comunicación: 2 (previamente acreditados para el Play-Off Intercontinental)
- Suite Habientes: los Suite Habientes del Estadio Monterrey tienen acceso al partido sin costo y deben descargar obligatoriamente su boleto digital
- WiFi disponible
- Banderas permitidas: Medidas de 1X1.20 metros, con asta de PVC hueco
- Boletos: todos los boletos son digitales en la plataforma de FIFA. No habrá venta en taquillas
Irak Vs. Ganador de Bolivia Vs. Surinam
- Martes de la próxima semana
- Horario de partido: 21:00 horas
- Apertura de puertas: 19:00 horas
- Apertura de estacionamientos: 18:00 horas
- Precio de boletos: $300 pesos
- Costo de estacionamiento: $200 pesos
- Método de pago del estacionamiento: Sólo efectivo en la entrada del estacionamiento
- Estacionamientos disponibles: 3 y 4
- Estacionamiento para medios de comunicación: 2 (previamente acreditados para el Play-Off Intercontinental)
- Suite Habientes: los Suite Habientes del Estadio Monterrey tienen acceso al partido sin costo y deben descargar obligatoriamente su boleto digital
- WiFi disponible
- Banderas permitidas: Medidas de 1X1.20 metros, con asta de PVC hueco
- Boletos: todos los boletos son digitales en la plataforma de FIFA. No habrá venta en taquillas
Plan de movilidad
- Metro: las estaciones Lerdo de Tejada (31 minutos y 2.1 kilómetros) y Exposición (21 minutos y 1.4 kilómetros) de la Línea 1 te permiten acercarte al perímetro del Estadio Monterrey
- Los estacionamientos disponibles en el Estadio Monterrey serán: 3 y 4
- El costo del estacionamiento en el Estadio Monterrey será de $200 pesos
- Vehículos de aplicación con puntos (en negro) de drop off y pick up.
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