Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_26_at_12_50_16_AM_519b5b1760
Deportes

Los aficionados regios también ‘jugarán’ la Repesca

Monterrey, una de las sedes del próximo Mundial, hospedará un par de partidos del Repechaje mundialista, que otorgará el último boleto para asistir al torneo

  • 26
  • Marzo
    2026

¿Qué es el Play-Off Intercontinental?

  • Es el torneo clasificatorio intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que llega a Monterrey con un cupo en disputa. En Guadalajara se definirá el otro boleto
  • Bolivia y Surinam se enfrentarán en la Semifinal en el Estadio Monterrey hoy jueves
  • El vencedor enfrentará a Irak el próximo martes y el ganador clasificará a la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • La selección que avance en Monterrey estará en el Grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega

¿Se pueden adquirir boletos?

  • Sí, todavía puedes adquirir entradas para los dos partidos, en: https://www.fifa.com/es/tickets
  • No habrá venta de boletos física, ni en taquillas del estadio

WhatsApp Image 2026-03-26 at 12.50.16 AM.jpeg

Acceso al Estadio Monterrey

  • Bolivia Vs. Surinam
  • Hoy jueves
  • Horario de partido: 16:00 horas
  • Apertura de puertas del estadio: 14:00 horas
  • Apertura de estacionamientos: 13:00 horas
  • Precio de boletos: $200 pesos
  • Costo de estacionamiento: $200 pesos
  • Método de pago del estacionamiento: Sólo efectivo en la entrada del estacionamiento
  • No habrá acceso para autobuses de grupos de aficionados
  • Estacionamientos disponibles: 3 y 4
  • Estacionamiento para medios de comunicación: 2 (previamente acreditados para el Play-Off Intercontinental)
  • Suite Habientes: los Suite Habientes del Estadio Monterrey tienen acceso al partido sin costo y deben descargar obligatoriamente su boleto digital
  • WiFi disponible
  • Banderas permitidas: Medidas de 1X1.20 metros, con asta de PVC hueco
  • Boletos: todos los boletos son digitales en la plataforma de FIFA. No habrá venta en taquillas

WhatsApp Image 2026-03-26 at 12.50.21 AM.jpeg

Irak Vs. Ganador de Bolivia Vs. Surinam

  • Martes de la próxima semana
  • Horario de partido: 21:00 horas
  • Apertura de puertas: 19:00 horas
  • Apertura de estacionamientos: 18:00 horas
  • Precio de boletos: $300 pesos
  • Costo de estacionamiento: $200 pesos
  • Método de pago del estacionamiento: Sólo efectivo en la entrada del estacionamiento
  • Estacionamientos disponibles: 3 y 4
  • Estacionamiento para medios de comunicación: 2 (previamente acreditados para el Play-Off Intercontinental)
  • Suite Habientes: los Suite Habientes del Estadio Monterrey tienen acceso al partido sin costo y deben descargar obligatoriamente su boleto digital
  • WiFi disponible
  • Banderas permitidas: Medidas de 1X1.20 metros, con asta de PVC hueco
  • Boletos: todos los boletos son digitales en la plataforma de FIFA. No habrá venta en taquillas

Plan de movilidad

  • Metro: las estaciones Lerdo de Tejada (31 minutos y 2.1 kilómetros) y Exposición (21 minutos y 1.4 kilómetros) de la Línea 1 te permiten acercarte al perímetro del Estadio Monterrey
  • Los estacionamientos disponibles en el Estadio Monterrey serán: 3 y 4
  • El costo del estacionamiento en el Estadio Monterrey será de $200 pesos
  • Vehículos de aplicación con puntos (en negro) de drop off y pick up.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_26_at_12_46_15_AM_b0ade2fd13
Inicia fiesta del Mundial con repechaje intercontinental
rgrewg_8008ac5bd5
Guadalupe, ¡listo para la fiesta rumbo al Mundial!
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_b9ff6dedfe
Bolivianos abarrotan hotel de su selección previo al Repechaje
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
Llegan a un acuerdo y otorgan perdón a Karina Barrón
juez_congreso_84da66bd51
Niega juez cancelar juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores
3ec8149a_29c2_498d_928f_1ae374707262_31f548c34f
Operativo federal clausura pozos ilegales en Cuatro Ciénegas
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×