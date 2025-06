¡Que empiece la fiesta! Hoy arranca el Mundial de Clubes

Este 14 de junio es un día que pasará a la historia del fútbol, pues se disputará la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, el cual promete ser una fiesta total, pues por primera vez se enfrentarán clubes de todo el globo en un formato mucho más igualado que el anterior.

Esta fiesta del balompié se celebrará en Estados Unidos y arrancará con un choque entre el Inter Miami de Lionel Messi enfrentando al Al Ahly, bicampeón de la Champions Africana.

Como no podía ser de otra forma, el torneo contará con la presencia de clubes mexicanos, misma que originalmente era de tres, sin embargo, la situación de multipropiedad en Grupo Pachuca provocó la expulsión del León.

Sergio Ramos ready to take on the #FIFACWC with @Rayados 💪