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Nuevo León

Santuario en parque divide a vecinos en la Nuevo Periférico

De acuerdo con vecinos, el espacio fue colocado el 19 de mayo de 2025 con autorización municipal; sin embargo, con el paso del tiempo ha crecido en dimensiones

  • 01
  • Mayo
    2026

La instalación de un santuario dedicado a la Virgen Desatanudos en un parque público de la colonia Nuevo Periférico, sobre la calle Luis M. Farías, ha generado opiniones divididas entre habitantes del sector.

De acuerdo con vecinos, el espacio religioso fue colocado el 19 de mayo de 2025 con autorización municipal; sin embargo, con el paso del tiempo ha crecido en dimensiones y en afluencia de visitantes, lo que ha derivado en inconformidades.

Entre las principales quejas se encuentran la obstrucción de cocheras, la falta de estacionamiento y la acumulación de basura en el área verde. Además, algunos habitantes aseguran que la situación ha impactado en la seguridad.

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“No tenemos nada en contra de la virgen ni la religión, pero esto es algo que se está poco a poco saliendo de control, no respetan mi cochera y se ha visto a gente vigilando las casas, los carros y hace poquito ya se robaron la camioneta de un vecino”, dijo Samantha.

“Yo vivo aquí enfrente y siempre es un batallar para encontrar estacionamiento, he estado hasta 15 minutos buscando donde estacionarme en mi casa, que está enfrente del parque, porque siempre está lleno”, agregó Elisa.

Por otro lado, un grupo de vecinos sostiene que la permanencia del santuario fue sometida a votación, en la que 92 personas se pronunciaron a favor de que se mantenga, frente a 60 que optaron por retirarlo.

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“Se hizo una votación hace unos meses y, pues, ¿qué te digo?, salió con 92 votos a favor que el santuario se quede, los vecinos que están en contra, pues, ¿qué les puedo decir?”, señaló Georgina.

Habitantes también indicaron que inicialmente el permiso contemplaba únicamente la colocación de la imagen religiosa y una banca en un espacio reducido; no obstante, actualmente el sitio ha sido ampliado con árboles, mallas, listones y diversos arreglos.

Aunque reiteran que no están en contra de la religión ni de quienes acuden al lugar, vecinos inconformes solicitan al municipio que haga público el permiso otorgado para la instalación del santuario en el parque.


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