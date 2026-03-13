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Fallece Raúl Jiménez Vega, padre del delantero Raúl Jiménez

El padre del delantero mexicano Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega, murió a los 62 años en Hidalgo. La noticia generó reacciones en el futbol mexicano

  • 13
  • Marzo
    2026

El delantero mexicano Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham FC y de la Selección Mexicana de Futbol, atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega, ocurrido el jueves 12 de marzo a los 62 años.

La noticia generó múltiples muestras de solidaridad dentro del futbol mexicano, donde el atacante es una de las figuras más reconocidas de los últimos años.

Despedida en su tierra natal

De acuerdo con información difundida por la funeraria, el padre del futbolista murió en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, localidad de donde es originaria la familia.

Ese mismo día se realizó una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, Tepeji del Río, donde familiares, amigos y habitantes del municipio acudieron para darle el último adiós.

Posteriormente, los restos fueron sepultados en el Panteón de San Juan Oxtlapa, también en esa comunidad.

La funeraria difundió una esquela para informar sobre el deceso.

“Funeraria PROFAM y la Familia Jiménez Rodríguez y Jiménez Vega lamentan el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega”, publicó la empresa en redes sociales.

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Cabe señalar que Jiménez Vega fue una figura importante en la trayectoria deportiva del atacante mexicano. A lo largo de los años se mantuvo cercano a la carrera de su hijo, incluso participando como representante en distintos momentos.

También solía compartir opiniones con la prensa en episodios relevantes de la carrera del jugador, tanto en momentos de éxito como en situaciones complicadas.

Uno de los episodios más recordados fue la fractura de cráneo que sufrió el delantero en 2020 durante un partido en la Premier League, cuando jugaba con el Wolverhampton Wanderers.

Duda sobre su participación con Fulham

Hasta ahora, la familia no ha emitido un mensaje público tras el fallecimiento. Tampoco se ha confirmado si el delantero viajará a México para acompañar a sus familiares.

Su participación en el próximo partido del Fulham ante el Nottingham Forest, programado para el 15 de marzo en la Premier League, permanece en duda.

El club londinense no ha informado si el jugador recibirá días de permiso por duelo.

Próximos compromisos con la Selección Mexicana

Además de su actividad en Inglaterra, Jiménez también tiene previsto integrarse a la concentración de la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA.

El combinado nacional enfrentará a Portugal el 28 de marzo y posteriormente a Selección de Bélgica el 31 de marzo.

Uno de esos encuentros está programado en el Estadio Azteca, en el marco de su reinauguración tras las obras de remodelación.


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