Padres muestran su rechazo por adelantar fin de ciclo escolar

Padres de familia manifestaron sus opiniones divididas luego de que autoridades estatales y federales confirmaran el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

La medida fue anunciada luego de una reunión entre el gobernador Samuel García y la Secretaría de Educación Pública, donde se planteó reducir la movilidad en la entidad durante los días previos y posteriores a los encuentros mundialistas que se realizarán en Monterrey.

Inicialmente, el mandatario estatal propuso concluir las clases el 19 de junio o implementar un esquema híbrido y a distancia para disminuir el tráfico vehicular en la ciudad; sin embargo, este jueves la SEP confirmó que el ciclo escolar finalizará oficialmente el próximo 5 de junio.

Ante esta decisión, varios padres de familia expresaron su desacuerdo, principalmente por las complicaciones que representará para quienes trabajan y dependen de que sus hijos permanezcan en clases presenciales.

“El tráfico como quiera ya está, está hasta el tope, ya no hay tráfico libre”, comentó un padre de familia. “Como quiera está el tráfico, es un caos la verdad, y no creo que nada más por el Mundial se vaya a quitar”, opinó Rosalba.

Otras madres señalaron que la medida podría afectar directamente la dinámica familiar y laboral.

“Las clases siempre van a seguir, esté el Mundial o no, yo creo que nos afecta a las mamis que trabajamos que los niños no estén en la escuela”, expresó Escarlet.

Aunque también hubo quienes respaldaron la propuesta al considerar que podría ayudar a disminuir la carga vehicular en la zona metropolitana.

“Para mí está bien, pero a lo mejor para los papás no; está mucho mejor que sea en línea para que no haya tanto tráfico también”, señaló Nallely.

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado, informó que la modificación al calendario escolar fue aprobada por unanimidad por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas como parte de la estrategia de movilidad rumbo a la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio de 2026.

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