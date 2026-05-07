Netflix transmitirá el duelo 49ers y Rams en Australia

Netflix quiere dar un golpe en la mesa en las transmisiones de los partidos de la NFL, pues de acuerdo con la agencia de noticias AP, transmitirá el enfrentamiento de la Semana 1 entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams en Melbourne, Australia.

La agencia cita a una persona familiarizada con la decisión y afirmó que la liga permitirá la transmisión de este partido.

El partido se emitirá en horario estelar en Estados Unidos a las 20:35 horas, tiempo del Este, y a las 17:35 horas, tiempo del Pacífico, el 10 de septiembre.

En México, el inicio del encuentro será a las 18:35 horas.

Melbourne está 14 horas por delante de Nueva York y 17 horas por delante de Los Ángeles y San Francisco, lo que significa que el saque inicial será a las 10:35 horas del día siguiente en Australia.

El duelo entre los rivales de la NFC Oeste es uno de los nueve partidos internacionales que la NFL disputará esta próxima temporada, y el primero en Australia.

Para este encuentro los Rams serán el equipo local para el partido después de que dividieran la serie de la temporada con Brock Purdy y los 49ers la temporada pasada.

Previamante, la NFL anunció que el partido inaugural, en el que los Seahawks de Seattle comenzarán la defensa de su título del Super Bowl, se jugará el 9 de septiembre. El rival no ha sido anunciado.

La NFL podría optar por una revancha inmediata del Super Bowl 60, ya que está previsto que Nueva Inglaterra visite a Seattle. La temporada pasada, la revancha del Super Bowl 59 entre Filadelfia y Kansas City se disputó en la Semana 2.

Esta es la segunda vez que la temporada se inaugura un miércoles, siendo la primera y hasta el momento unica vez en 2012, cuando los New York Giants recibieron a los Dallas Cowboys debido a un conflicto de calendario por un discurso del presidente Barack Obama en la última noche de la Convención Nacional Demócrata.

La NFL aún está ultimando el calendario, pero se espera que se anuncie la próxima semana.

A los directivos de la liga les gustaría dejarlo cerrado para el fin de semana, ya que las presentaciones iniciales de las cadenas comienzan el lunes.

Netflix, que ha transmitido partidos el Día de Navidad las dos últimas temporadas, también podría entrar en la mezcla para encuentros la noche anterior a Acción de Gracias y en Nochebuena.

La plataforma de streaming también tendrá nuevamente dos partidos en Navidad.

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