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SEP adelanta cierre de ciclo al 5 de junio por calor y Mundial

Tras el receso de verano, el magisterio retomará actividades el 10 de agosto con una semana dedicada al Consejo Técnico Escolar

  • 07
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó este 7 de mayo un ajuste estratégico al calendario escolar 2025-2026 con motivo de la ola de calor y por la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, confirmó que las clases concluirán el próximo 5 de junio, adelantando la fecha originalmente programada para el 15 de julio.

Esta medida busca liberar la movilidad y actividades previo a la inauguración del torneo mundial de futbol el 11 de junio.

"Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio", informó Delgado.

De acuerdo con el nuevo esquema de la SEP, el calendario marca el 5 de junio como el último día de clases para los alumnos, mientras que el personal administrativo concluirá sus funciones el 12 de junio.

Tras el receso de verano, el magisterio retomará actividades el 10 de agosto con una semana dedicada al Consejo Técnico Escolar, seguida de un periodo de reforzamiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto; finalmente, el silbatazo inicial para el Ciclo Escolar 2026-2027 está programado para el lunes 31 de agosto.


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