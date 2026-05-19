Rayados promedia un técnico por año en torneos cortos
Monterrey ha tenido 27 entrenadores de 1996 a la fecha, por lo que el reto para Matías Almeyda, posible nuevo estratega de 'La Pandilla', será durar más tiempo
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Mayo
2026
Con el trascendido de que el argentino Matías Almeyda será el nuevo técnico de Rayados, ya serán 28 los entrenadores que habrá tenido el Monterrey en su banquillo en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha… es decir, en los últimos 30 años.
Esto revela que los estrategas duran, en promedio, un año con La Pandilla.
Por ello, el reto del futuro nuevo timonel del Club de Futbol Monterrey es durar más tiempo para tener un proceso largo, algo que pocos técnicos pueden presumir con los albiazules.
Dos de los estrategas que pueden presumir de tener procesos más o menos largos con los blanquiazules en torneos cortos son los mexicanos Miguel “El Piojo” Herrera, que disputó dos finales de Liga, y Víctor Manuel Vucetich, quien vivió una época dorada con los del Cerro de La Silla al conquistar par de cetros ligueros y un tricampeonato en la Concachampions, así como participar en Mundiales de Clubes.
Directores técnicos de Rayados en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha
|Número
|Director técnico
|1
|Arturo Salah
|2
|Magdaleno Cano*
|3
|Claudio Lostaunau
|4
|Tomás Boy
|5
|José Treviño*
|6
|Carlos Jara Saguier
|7
|Eduardo Solari
|8
|Benito Floro
|9
|Daniel Passarella
|10
|Hugo de León
|11
|Sergio Orduña
|12
|Miguel Herrera
|13
|Gerardo Jiménez
|14
|Isaac Mizrahi
|15
|Ricardo La Volpe
|16
|Víctor Manuel Vucetich*
|17
|José Guadalupe Cruz
|18
|Carlos Barra
|19
|Héctor Becerra
|20
|Antonio Mohamed*
|21
|Diego Alonso
|22
|Javier Aguirre
|23
|Hugo Castillo
|24
|Fernando Ortiz
|25
|Martín Demichelis
|26
|Domenec Torrent
|27
|Nicolás Sánchez
*Vivieron dos o más etapas como estrategas de La Pandilla.
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