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Rayados promedia un técnico por año en torneos cortos

Monterrey ha tenido 27 entrenadores de 1996 a la fecha, por lo que el reto para Matías Almeyda, posible nuevo estratega de 'La Pandilla', será durar más tiempo

  • 19
  • Mayo
    2026

Con el trascendido de que el argentino Matías Almeyda será el nuevo técnico de Rayados, ya serán 28 los entrenadores que habrá tenido el Monterrey en su banquillo en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha… es decir, en los últimos 30 años.

Esto revela que los estrategas duran, en promedio, un año con La Pandilla.

Por ello, el reto del futuro nuevo timonel del Club de Futbol Monterrey es durar más tiempo para tener un proceso largo, algo que pocos técnicos pueden presumir con los albiazules.

Dos de los estrategas que pueden presumir de tener procesos más o menos largos con los blanquiazules en torneos cortos son los mexicanos Miguel “El Piojo” Herrera, que disputó dos finales de Liga, y Víctor Manuel Vucetich, quien vivió una época dorada con los del Cerro de La Silla al conquistar par de cetros ligueros y un tricampeonato en la Concachampions, así como participar en Mundiales de Clubes.

Directores técnicos de Rayados en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha

NúmeroDirector técnico
1Arturo Salah
2Magdaleno Cano*
3Claudio Lostaunau
4Tomás Boy
5José Treviño*
6Carlos Jara Saguier
7Eduardo Solari
8Benito Floro
9Daniel Passarella
10Hugo de León
11Sergio Orduña
12Miguel Herrera
13Gerardo Jiménez
14Isaac Mizrahi
15Ricardo La Volpe
16Víctor Manuel Vucetich*
17José Guadalupe Cruz
18Carlos Barra
19Héctor Becerra
20Antonio Mohamed*
21Diego Alonso
22Javier Aguirre
23Hugo Castillo
24Fernando Ortiz
25Martín Demichelis
26Domenec Torrent
27Nicolás Sánchez

*Vivieron dos o más etapas como estrategas de La Pandilla.


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