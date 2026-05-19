Rayados promedia un técnico por año en torneos cortos

Con el trascendido de que el argentino Matías Almeyda será el nuevo técnico de Rayados, ya serán 28 los entrenadores que habrá tenido el Monterrey en su banquillo en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha… es decir, en los últimos 30 años.

Esto revela que los estrategas duran, en promedio, un año con La Pandilla.

Por ello, el reto del futuro nuevo timonel del Club de Futbol Monterrey es durar más tiempo para tener un proceso largo, algo que pocos técnicos pueden presumir con los albiazules.

Dos de los estrategas que pueden presumir de tener procesos más o menos largos con los blanquiazules en torneos cortos son los mexicanos Miguel “El Piojo” Herrera, que disputó dos finales de Liga, y Víctor Manuel Vucetich, quien vivió una época dorada con los del Cerro de La Silla al conquistar par de cetros ligueros y un tricampeonato en la Concachampions, así como participar en Mundiales de Clubes.

Directores técnicos de Rayados en la era de los torneos cortos, de 1996 a la fecha

Número Director técnico 1 Arturo Salah 2 Magdaleno Cano* 3 Claudio Lostaunau 4 Tomás Boy 5 José Treviño* 6 Carlos Jara Saguier 7 Eduardo Solari 8 Benito Floro 9 Daniel Passarella 10 Hugo de León 11 Sergio Orduña 12 Miguel Herrera 13 Gerardo Jiménez 14 Isaac Mizrahi 15 Ricardo La Volpe 16 Víctor Manuel Vucetich* 17 José Guadalupe Cruz 18 Carlos Barra 19 Héctor Becerra 20 Antonio Mohamed* 21 Diego Alonso 22 Javier Aguirre 23 Hugo Castillo 24 Fernando Ortiz 25 Martín Demichelis 26 Domenec Torrent 27 Nicolás Sánchez

*Vivieron dos o más etapas como estrategas de La Pandilla.

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