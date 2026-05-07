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Miguel 'Piojo' Herrera vuelve como DT del Atlante tras 15 años

Durante su presentación, Herrera dejó claro que el objetivo del club no será únicamente mantenerse en la categoría, sino competir desde el inicio del torneo

  • 07
  • Mayo
    2026

El regreso de Miguel “Piojo” Herrera al banquillo del Atlante no solo marca uno de los movimientos más mediáticos rumbo al Apertura 2026, sino también el reencuentro entre un entrenador y el club donde comenzó oficialmente su historia como director técnico hace más de dos décadas.

Este jueves, el estratega mexicano fue presentado oficialmente como nuevo técnico de los Potros de Hierro, en medio de la expectativa generada por el regreso del equipo azulgrana a la Primera División tras 12 años fuera de la Liga MX.

La directiva encabezada por Emilio Escalante presentó a Herrera como la principal apuesta deportiva del nuevo proyecto del club, que buscará recuperar protagonismo en el futbol mexicano luego de concretar su retorno al máximo circuito.

Uno de los factores más importantes detrás de la contratación es precisamente la relación histórica entre el entrenador y el Atlante.

 El “Piojo”, fue futbolista de los Potros de Hierro en el periodo de 1991 a 1995; además, en este mismo club debutó como director técnico en 2002 y posteriormente tuvo una segunda etapa en 2010, por lo que para el Apertura 2026, esta será su tercera experiencia al frente del conjunto azulgrana.

Durante su presentación, Herrera dejó claro que el objetivo del club no será únicamente mantenerse en la categoría, sino competir desde el inicio del torneo.

“Buscar que el equipo esté peleando calificación, que no estemos de comparsas de nadie”, declaró el estratega al hablar sobre las metas deportivas del equipo para esta nueva etapa.

El técnico también destacó el peso histórico del Atlante dentro del futbol mexicano y la responsabilidad que implica encabezar el proyecto del regreso.

“El Atlante tiene una historia larguísima… si queremos regresar, hay que regresar con todo”, expresó.

El “Piojo” vuelve tras un duro momento con Costa Rica

La llegada de Herrera al Atlante también ocurre después de uno de los episodios más complicados de su carrera como entrenador, luego de no conseguir la clasificación al Mundial de 2026 con la selección de Costa Rica.

Durante sus primeras entrevistas tras asumir el nuevo reto, el técnico reconoció que aquella experiencia representó uno de los golpes más fuertes de su trayectoria profesional.

“Creo que es el fracaso más grande que he tenido… hay que levantarse de las derrotas”, confesó.

Pese a ello, Herrera aseguró que llega motivado a un proyecto que considera especial tanto por su vínculo emocional con el club como por el desafío deportivo que representa regresar al Atlante al protagonismo en Liga MX.

Atlante apuesta por identidad y reconstrucción deportiva

Fuentes cercanas al club señalan que el nuevo proyecto contempla una combinación entre jugadores que permanecían en el Atlante de Liga de Expansión, futbolistas provenientes de Mazatlán FC y refuerzos que llegarían para fortalecer al plantel rumbo al Apertura 2026.

Además, el cuerpo técnico contará con figuras identificadas con la institución, entre ellas el exguardameta Federico Vilar, quien acompañará al “Piojo” como su auxiliar técnico en esta nueva etapa.

Herrera también adelantó que el club buscará formar un equipo competitivo pese a las limitaciones presupuestales derivadas de la inversión realizada para concretar el regreso a Primera División.

Otro de los aspectos que la directiva busca fortalecer es la conexión con la afición, apostando por mantener la identidad popular e histórica que caracterizó al Atlante durante décadas.

La presentación del técnico estuvo rodeada de entusiasmo entre seguidores azulgranas, quienes ven en el regreso del “Piojo” una figura capaz de devolverle competitividad y protagonismo a uno de los clubes más tradicionales del futbol mexicano.


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