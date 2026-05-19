Familia ‘Auténtica’: sigue los pasos de su abuelo y su tío

Heredero de un legado histórico en Auténticos Tigres, Julián Torres González ha comenzado a escribir su historia en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Pitbull”, como le apodan a este frontal defensivo, vive su primera temporada en la categoría juvenil.

Su abuelo, Carlos González, jugó en los 70 y está considerado como uno de los mejores jugadores que han vestido el jersey de los Auténticos.

“La Carlota”, como le apodaban, fue campeón como jugador y también como coach.

Pero además, Julián es sobrino de Israel González, uno de los defensivos más dominantes en los poco más de 90 años de los Auténticos Tigres.

“Me siento muy orgulloso de tener el privilegio de portar el apellido González y tengo la ambición de poder llegar a ser mejor de lo que fueron mi abuelo y mi tío”, expresa el estudiante de cuarto semestre de la Preparatoria 9.

Julián empezó a jugar futbol americano a los cuatro años de edad en el Club Halcones de Cumbres, soñando con alguna vez vestir el jersey de la UANL.

“Muy orgulloso de estar en Auténticos; el amor que tengo por este equipo es enorme, lo es todo para mí; el azul y dorado están y estarán en mi corazón toda mi vida”, dijo.

A unos días de jugar ante Prepa Tec en semifinales de los playoffs de la temporada 2026 de la ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano), en la categoría juvenil, se dijo estar listo para lo que venga.

“Estoy ansioso para que llegue el día, pero tranquilo por todo el trabajo que hemos hecho mi equipo y yo; estamos listos para lo que venga”, puntualizó Julián Torres González.

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