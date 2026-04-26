Rescatan a 7 personas atrapadas en elevador tras apagón

Siete personas fueron rescatadas luego de quedar atrapadas al interior de un elevador en una plaza comercial de la colonia Obrera, en Monterrey, presuntamente tras una falla derivada de la interrupción del servicio eléctrico.

El incidente fue reportado en el cruce de Antonio Coello y Francisco Márquez, donde se ubica Plaza Acero.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, al arribo de los rescatistas se trabajó en coordinación con personal de seguridad del inmueble, quienes contaban con una llave de acceso para abrir el elevador.

Posteriormente, se logró reiniciar el sistema, permitiendo que las puertas del ascensor se abrieran y así liberar a las siete personas atrapadas.

Los afectados señalaron que permanecieron dentro del elevador entre 50 minutos y una hora, luego de que se registrara un apagón en la zona.

A pesar del tiempo de encierro, todos salieron por su propio pie, conscientes, orientados y sin presentar lesiones, además de mantener la calma durante la emergencia.

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