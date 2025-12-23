Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
rayados_tigres_los_mas_vistos_apertura_2025_78c3cd4f99
Deportes

Rayados y Tigres lideran los juegos más vistos del Apertura 2025

La Liga MX dio a conocer los cinco partidos con mayor audiencia del Apertura 2025, un torneo que rompió récords de goles, asistencia y consumo televisivo

  • 23
  • Diciembre
    2025

A través de sus redes sociales, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, compartió los principales indicadores del Apertura 2025, que cerró como el más goleador del año y con una fuerte respuesta del público tanto en estadios como frente a la pantalla.

Rayados y Tigres, protagonistas en el rating

En cuanto a audiencia, la Liga MX reportó un crecimiento del 11 por ciento frente al Clausura 2025.

Los partidos más vistos del torneo estuvieron dominados por equipos del norte del país, particularmente Monterrey y Tigres.

De los cinco encuentros con mayor rating, cuatro correspondieron a la Liguilla, mientras que solo uno fue de fase regular: el clásico América vs Chivas.

Cabe destacar que los cinco partidos más vistos del Apertura 2025 fueron:

  • Toluca vs Monterrey (Semifinal Vuelta) – 7 millones
  • Tigres vs Cruz Azul (Semifinal Vuelta) – 6.91 millones
  • Toluca vs FC Juárez (Cuartos de Final Vuelta) – 6.02 millones
  • Cruz Azul vs Chivas (Cuartos de Final Vuelta) – 5.42 millones
  • América vs Chivas (Jornada 8) – 5.28 millones

Chivas y Cruz Azul aparecieron dos veces en el listado, mientras que América solo figuró en un encuentro, sin embargo las finales entre Toluca y Tigres no logaron destacar en el top cinco.

Récord de goles y más espectáculo

De acuerdo con los datos oficiales, el segundo torneo de 2025 registró 507 goles, lo que representó un incremento del 9 por ciento respecto al Clausura.

El promedio fue cercano a tres anotaciones por partido, una cifra que confirma un campeonato más abierto y ofensivo.

Este aumento en la producción goleadora se reflejó también en el interés de los aficionados, especialmente durante la fase final, donde los partidos elevaron su nivel de intensidad y dramatismo.

Los estadios, con mayor afluencia

El Apertura 2025 también mostró números positivos en asistencia. En total, 3.4 millones de personas acudieron a los estadios de la Liga MX, un crecimiento del 5 por ciento en comparación con el mismo torneo del año anterior.

La asistencia promedio superó los 22 mil aficionados por encuentro, con un aumento del 5.3 por ciento, consolidando el regreso del público a las tribunas.

 

liga-mx-cinco-partidos-vistos.jpg

La Regla de Menores, con mayor presencia

Otro punto destacado fue la participación de jóvenes futbolistas. Un total de 98 jugadores sumaron minutos bajo la Regla de Menores, con un promedio de 345 minutos por elemento, una señal positiva en el desarrollo de talento nacional.

gilberto-mora-el-mas-caro.jpg

Con estos números, el Apertura 2025 se consolidó como uno de los torneos más exitosos en la era reciente del futbol mexicano, tanto en espectáculo como en impacto mediático.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

cordova_toluca_1de343fbe7
¡Al Bicampeón de la Liga MX! Sebastián Córdova llegaría al Toluca
estadios_nevados_mexico_410761a868
Estadios de la Liga MX que se han cubierto de nieve
Whats_App_Image_2025_12_24_at_12_38_24_AM_cd4a28d12d
Emmanuel Cerda le pide a ‘Santa’ títulos para Tigres y Rayados
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×