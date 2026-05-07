FIFA anuncia nueva era en sus álbumes y estampas mundialistas

La FIFA confirmó este jueves un acuerdo histórico con Fanatics, empresa estadounidense especializada en artículos deportivos y coleccionables, que asumirá los derechos exclusivos de álbumes, estampas y tarjetas oficiales del organismo a partir de 2031.

El anuncio representa el inicio de una nueva etapa para uno de los productos más emblemáticos alrededor de las Copas del Mundo y pone fin a una tradición que acompañó a generaciones de aficionados al futbol durante más de seis décadas.

FIFA and Fanatics expand wide-ranging relationship to include historic exclusive collectibles agreement (trading cards, stickers and trading card games)



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Infantino celebra la alianza

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la llegada de Fanatics responde a la intención de modernizar la experiencia de los seguidores del futbol.

“Dentro del panorama deportivo, Fanatics es un auténtico referente de innovación en materia de artículos coleccionables. La marca ofrece a la afición una forma diferente y muy atractiva de acercarse a sus equipos y jugadores favoritos”, expresó el dirigente en el comunicado oficial.

Por su parte, Michael Rubin subrayó el alcance global del acuerdo y el reto que representa trabajar junto al máximo organismo del futbol.

“Estamos encantados de colaborar con la FIFA para ofrecer a aficionados y coleccionistas los productos más innovadores y que más les hagan conectar con sus jugadores favoritos en las principales competiciones”, señaló.

El Mundial 2030 marcará el cierre de una era

El convenio establece que la exclusividad de Fanatics entrará en vigor en 2031, por lo que el Mundial de 2030 será el último torneo bajo el modelo tradicional que comenzó en la Copa Mundial de la FIFA México 1970.

Aquella edición marcó el nacimiento de una costumbre que transformó la manera de vivir el futbol antes de cada Copa del Mundo: completar álbumes de estampas con las selecciones, figuras y momentos más importantes del torneo.

Con el paso de los años, la colección mundialista se convirtió en un fenómeno cultural y comercial que trascendió generaciones y fronteras.

La FIFA destacó que dicho acuerdo busca potenciar la experiencia de los aficionados a través de nuevas tecnologías, formatos digitales y productos coleccionables innovadores.

Por otra parte, la empresa estadounidense ha ganado presencia en distintas ligas y organizaciones deportivas del mundo gracias a su modelo de negocio enfocado en comercio electrónico, memorabilia y tarjetas deportivas.

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