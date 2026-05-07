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Nuevo León

Harán ruta de descacharrización por el Mundial: Medio Ambiente

Con 'Limpia León en Acción' se intervinieron más de 2.6 millones de metros cuadrados intervenidos para recolectar 2,200 toneladas de residuos

  • 07
  • Mayo
    2026

Por la celebración del Mundial de Futbol, el gobierno de Nuevo León implementará la "Ruta de la Descacharrización" y comenzará en el municipio de Guadalupe para dejar limpias colonias y espacios que estén dentro o cercanos al polígono de la FIFA.

A diferencia de la recolección habitual o de las brigadas de limpieza, en esta ruta de descacharrización se recogerá lo que tradicionalmente no se recolecta, como llantas, colchones, electrodomésticos inservibles, cacharros y muebles viejos.

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Así, mediante un calendario, habrá jornadas de recolección especial, con colonias programadas, y se hará una disposición responsable de los residuos.

En la conferencia "Nuevo León Informa”, el secretario de Participación Ciudadana del gobierno estatal, Daniel Acosta, explicó que el programa "Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, incluye arborización, limpieza, murales, voluntariado, movilidad, rehabilitación de fachadas y rescate de espacios públicos.

Pero ahora, para la descacharrización, hay un calendario específico de las rutas para la recolección en colonias, y es en mayo: el día 8 en Jardines de La Pastora, el 12 en La Hacienda, el 15 en la Felipe Ángeles, el 19 en Villas, el 22 en la Guerra, el 26 en la Alameda de la Hacienda y el 29 en Vivienda Popular.

Recolectan más de 2,200 toneladas de recolección de residuos

El funcionario estatal informó que "Limpia León en Acción” ha arrojado, como resultado, 2.6 millones de metros cuadrados intervenidos, 2 mil 200 toneladas de recolección de residuos sólidos urbanos, además de la limpieza de espacios públicos.

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Aclaró que el Mundial dura solo 39 días, pero las acciones, buenos hábitos y prácticas responsables se quedarán como legado por muchos años.

Afirmó que las  tareas de limpieza son posibles gracias a las empresas que se han sumado y al voluntariado que siempre participa, además de las tareas de la administración estatal.

Se prevé que en cada colonia se recojan entre 10 y 12 toneladas de cacharros.


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