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Deportes

Natación levanta veto a Rusia: podrá competir con bandera

El organismo rector de la natación mundial, World Aquatics, anunció que levantará las restricciones que impedían a atletas de Rusia y Bielorrusia

  • 13
  • Abril
    2026

El organismo rector de la natación mundial, World Aquatics, anunció que levantará las restricciones que impedían a atletas de Rusia y Bielorrusia competir bajo sus banderas e himnos nacionales.

La decisión marca un cambio relevante en el tratamiento deportivo hacia ambos países, especialmente de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fin del estatus neutral

Hasta ahora, los deportistas rusos y bielorrusos participaban bajo estatus neutral, sin símbolos nacionales. Con la nueva medida, podrán competir “en igualdad de condiciones” con otros atletas, incluyendo uniformes, banderas e himnos.

El presidente del organismo, Husain Al Musallam, afirmó que el objetivo es mantener el deporte como un espacio de encuentro pacífico entre naciones.

Requisitos para competir

A pesar de la flexibilización, los atletas deberán cumplir con ciertos controles antes de participar, entre ellos:

  • Cuatro pruebas antidopaje
  • Verificaciones de antecedentes

No se detalló completamente el alcance de estas revisiones.

El ministro de Deportes ruso, Mikhail Degtyaryov, celebró la decisión y destacó el diálogo con la federación internacional como clave para restablecer vínculos deportivos.

También subrayó la importancia de normalizar la participación de atletas rusos en competencias internacionales.

La medida ha generado rechazo por parte de Ucrania, que anteriormente ha criticado el regreso de atletas rusos a competiciones internacionales.

Incluso, equipos ucranianos han optado por boicotear eventos o negarse a competir contra rivales rusos, como ocurrió recientemente en competencias de waterpolo.

Impacto en el movimiento olímpico

Aunque la decisión aplica únicamente a eventos organizados por World Aquatics —como campeonatos mundiales—, podría influir en futuras resoluciones del Comité Olímpico Internacional.

El COI ha mantenido hasta ahora restricciones más estrictas para atletas sénior, quienes han competido bajo la figura de “Atletas Neutrales Individuales”.

La resolución podría abrir la puerta a un regreso pleno de Rusia al escenario olímpico, dependiendo de la evolución del contexto político y las decisiones del movimiento deportivo internacional.


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