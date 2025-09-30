Cerrar X
Deportes

Reconocen trayectoria del matador Eloy Cavazos

Rinden emotivo homenaje a su trayectoria profesional y escuchan sus anécdotas de vida en los grandes escenarios taurinos de México y el mundo.

  • 30
  • Septiembre
    2025

En medio de un ambiente de camaradería y un profundo respeto, la Asociación de Profesionistas de Nuevo León, rindió un homenaje  al matador regiomontano Eloy Cavazos Ramírez.

Al evento que estuvo encabezado por el Profesor José Pilar Sánchez González, presidente APNL, Rubén Zarazúa Rocha, Socorro Samaniego Garza y Raúl Santos González, quienes dieron a conocer a los asistentes a través de imágenes de video la semblanza de vida del torero desde sus inicios en la infancia hasta su retiro en el año de 2025

WhatsApp Image 2025-09-30 at 3.17.03 PM (1).jpeg

En su mensaje a los asistentes, Cavazos Ramírez mencionó como de su infancia empezó a incursionar en el mundo de los toros, abriéndose paso a paso, enfrentando grandes retos como el de salir en hombros en la Plaza de las Ventas en España y su doble despedida de la vida taurina de los ruedos.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 3.17.02 PM.jpeg

“Los toros no van a fiestas, los toros, no toman cerveza, los toros no se desvelan, fueron comentarios de mi padre al inicio de mi carrera, mismos que me sirvieron como ejemplo personal para entregarme con disciplina totalmente a esta profesión”, manifestó el orgullo de ciudad Guadalupe, Nuevo León, Eloy Cavazos Ramírez.

Al término del evento el Profesor José Pilar Sánchez presidente de la Asociación de Profesionistas de Nuevo León hizo entrega al matador Eloy Cavazos de una placa en la cual se hace reconocimiento a su exitosa trayectoria, colocando el nombre de Nuevo León a nivel mundial, siendo un referente histórico de la tauromaquia de todos los tiempos.


