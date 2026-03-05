Develan retrato de Carlos Rivera en histórico Salón Tenampa

Carlos Rivera fue inmortalizado con un retrato en el histórico Salón Tenampa, uno de los espacios más representativos de la música mexicana. El cantante se suma así a la lista de artistas cuyas imágenes forman parte de las paredes del emblemático recinto ubicado en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México.

El intérprete celebró el reconocimiento rodeado de figuras que han marcado la historia musical del país, como Pedro Infante, Juan Gabriel, Lucha Villa y Vicente Fernández, cuyos retratos también se exhiben en el lugar.

Carlos Rivera aparece junto a leyendas de la música mexicana

Durante la develación de la pintura, el cantante expresó la emoción que le genera compartir espacio con artistas que han influido en su carrera.

“Es hasta abrumador mirarme alrededor de todos estos grandísimos artistas que son leyendas. Tuve la oportunidad de cantar con muchos de ellos, como Juan Gabriel”.

El retrato muestra a Rivera portando un zarape blanco elaborado por una familia de artesanos de Huamantla, Tlaxcala, lugar donde nació el cantante.

La obra también incorpora elementos tradicionales mexicanos, como flores de cempasúchil y las coloridas alfombras del Día de Muertos, detalles que buscan representar la identidad cultural del país.

Le entregan a Carlos Rivera certificaciones recientes de sus álbumes con diamante, platino y oro | @carlosrivera

Presenta el disco “Vida México”

Aprovechando el evento, el artista habló sobre “Vida México”, su nuevo proyecto discográfico centrado en canciones tradicionales.

“Estoy cantando canciones tradicionales de nuestro México y las voy a llevar por todos lados porque es un orgullo enorme. Mi compromiso es que esas canciones sigan vivas a lo largo de las nuevas generaciones”.

El cantante explicó que el álbum busca rendir homenaje a la música que forma parte de la identidad cultural mexicana.

Descarta cantar corridos tumbados

Durante la conferencia, Rivera también abordó el tema de los nuevos géneros que dominan actualmente las plataformas musicales.

El intérprete señaló que, aunque respeta todas las corrientes musicales, prefiere mantenerse fiel al estilo que ha caracterizado su trayectoria.

“No le tengo miedo a ningún género musical. Lo importante para mí siempre ha sido cuidar la lírica, que la letra me represente a mí, a mis valores, a lo que yo soy y a lo que siempre he cantado”.

Con este reconocimiento en el Salón Tenampa, Carlos Rivera suma un nuevo capítulo a su carrera dentro de la música mexicana.

