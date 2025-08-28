Cerrar X
Renata Zarazúa, tenista mexicana, con reto de nivel ‘Major’

La raqueta azteca nunca ha ganado en un torneo de Grand Slam un juego de segunda ronda, fase en la que enfrenta este jueves a la francesa Diane Parry

  28
  Agosto
    2025

Este jueves a las 11:50 horas, tiempo de Monterrey, en la Cancha 5, la tenista mexicana Renata Zarazúa disputará su juego de segunda ronda en el US Open 2025, cuarto y último Grand Slam del año en el deporte blanco, ante la francesa Diane Parry, en busca del boleto para la tercera ronda.

Este duelo es un reto para la raqueta azteca, que nunca ha triunfado en un duelo de segunda ronda en un Major.

Ha disputado tres duelos de esta índole: uno en el Abierto de Australia 2025, otro en Roland Garros 2020 y uno más en el US Open de 2024… y en todos ellos ha quedado fuera de combate.

Entérate

Estos son los juegos de segunda ronda que ha disputado Renata Zarazúa en los torneos de Grand Slam:

Australian Open 2025

  • Pierde 2-6 y 3-6 ante Jasmine Paolini de Italia.

Roland Garros 2020

  • Pierde 6-3, 0-6 y 6-2 ante Elina Svitolina de Ucrania.

US Open 2024

  • Pierde 6-3 y 6-3 ante Caroline Wozniacki de Dinamarca.

