Se retira Helmut Marko de Red Bull y cierra era en la Fórmula 1

Helmut Noelle Marko, figura clave en el ascenso de Red Bull Racing y uno de los personajes más determinantes del paddock moderno, anunció que dejará su cargo como asesor deportivo al término de la temporada 2025.

Con 82 años, el austriaco pondrá fin a una etapa de más de dos décadas que transformó a la escudería en un imperio competitivo.

Un adiós que se gestaba desde Abu Dhabi

Aunque su contrato estaba vigente hasta 2026, los rumores sobre su continuidad se intensificaron durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

Tras varias conversaciones privadas en Yas Marina con la cúpula de Red Bull, incluido el CEO deportivo Oliver Mintzlaff, Marko confirmó su salida.

“Han sido más de seis décadas dedicadas al automovilismo, y los últimos veinte años en Red Bull fueron un viaje extraordinario. Lo que construimos juntos me llena de un orgullo enorme”, expresó Marko en un comunicado que resonó en todo el paddock.

El austriaco admitió que la derrota en el campeonato mundial de 2025, cuando Max Verstappen perdió el título frente a Lando Norris por apenas dos puntos, lo llevó a reflexionar sobre si era el momento adecuado para retirarse.

BREAKING: Red Bull Racing advisor Helmut Marko will depart the team after more than two decades at the Milton Keynes team.#F1 pic.twitter.com/NknD0vEyl7 — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

El respeto de Red Bull y un legado irrepetible

Mintzlaff lamentó su partida y destacó el carácter irreemplazable de quien se convirtió en el principal arquitecto del proyecto deportivo de la marca energética.

“Su salida marca el final de una era extraordinaria. Su pasión, su valentía y su ojo clínico para detectar talento dejan una huella imborrable”, aseguró el directivo alemán.

Cabe señalar que la despedida no solo fue institucional, en redes sociales, la escudería publicó: “20 años, 417 carreras, 6 títulos de constructores, 8 campeonatos de pilotos: gracias, Helmut.”

De piloto prometedor a cazatalentos legendario

Antes de convertirse en dirigente, Marko fue piloto de Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans.

Su carrera terminó abruptamente en 1972, cuando una pieza desprendida del monoplaza de Emerson Fittipaldi le provocó una lesión ocular irreversible durante el GP de Francia.

Tras dejar las pistas, fundó el equipo RSM Marko, que compitió en categorías como DTM, Fórmula 3 y F3000.

En 1999, su estructura evolucionó hacia lo que hoy se conoce como el Red Bull Junior Team, cantera que revolucionó la formación de pilotos.

Bajo su supervisión surgieron 18 pilotos que llegaron a Fórmula 1, entre ellos dos de los más dominantes de su generación: Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Cifras que resumen una era

Desde 2005, Marko se convirtió en la voz deportiva más influyente dentro de Red Bull, colaborando tanto con el equipo principal en Milton Keynes como con la escudería satélite, antes Toro Rosso, hoy Racing Bulls. Su gestión dejó números de época:

8 campeonatos de pilotos

6 títulos de constructores

417 Grandes Premios

Dos proyectos deportivos consolidados

Una filosofía de apuesta por jóvenes talentos que marcó tendencia

La dupla que formó con Christian Horner definió el rumbo de Red Bull Racing, transformándola en una de las potencias más importantes de la era moderna y en una amenaza constante para Ferrari y Mercedes.

