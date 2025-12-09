Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
helmut_marko_red_bull_1db3316626
Deportes

Se retira Helmut Marko de Red Bull y cierra era en la Fórmula 1

Helmut Marko confirma su retiro como asesor de Red Bull al cierre de 2025, tras dos décadas decisivas marcadas por títulos y una influencia en la Fórmula 1

  • 09
  • Diciembre
    2025

Helmut Noelle Marko, figura clave en el ascenso de Red Bull Racing y uno de los personajes más determinantes del paddock moderno, anunció que dejará su cargo como asesor deportivo al término de la temporada 2025.

Con 82 años, el austriaco pondrá fin a una etapa de más de dos décadas que transformó a la escudería en un imperio competitivo.

Un adiós que se gestaba desde Abu Dhabi

Aunque su contrato estaba vigente hasta 2026, los rumores sobre su continuidad se intensificaron durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

Tras varias conversaciones privadas en Yas Marina con la cúpula de Red Bull, incluido el CEO deportivo Oliver Mintzlaff, Marko confirmó su salida.

“Han sido más de seis décadas dedicadas al automovilismo, y los últimos veinte años en Red Bull fueron un viaje extraordinario. Lo que construimos juntos me llena de un orgullo enorme”, expresó Marko en un comunicado que resonó en todo el paddock.

El austriaco admitió que la derrota en el campeonato mundial de 2025, cuando Max Verstappen perdió el título frente a Lando Norris por apenas dos puntos, lo llevó a reflexionar sobre si era el momento adecuado para retirarse.

El respeto de Red Bull y un legado irrepetible

Mintzlaff lamentó su partida y destacó el carácter irreemplazable de quien se convirtió en el principal arquitecto del proyecto deportivo de la marca energética.

“Su salida marca el final de una era extraordinaria. Su pasión, su valentía y su ojo clínico para detectar talento dejan una huella imborrable”, aseguró el directivo alemán.

Cabe señalar que la despedida no solo fue institucional, en redes sociales, la escudería publicó: “20 años, 417 carreras, 6 títulos de constructores, 8 campeonatos de pilotos: gracias, Helmut.”

De piloto prometedor a cazatalentos legendario

Antes de convertirse en dirigente, Marko fue piloto de Fórmula 1 y ganador de las 24 Horas de Le Mans.

Su carrera terminó abruptamente en 1972, cuando una pieza desprendida del monoplaza de Emerson Fittipaldi le provocó una lesión ocular irreversible durante el GP de Francia.

Tras dejar las pistas, fundó el equipo RSM Marko, que compitió en categorías como DTM, Fórmula 3 y F3000.

En 1999, su estructura evolucionó hacia lo que hoy se conoce como el Red Bull Junior Team, cantera que revolucionó la formación de pilotos.

Bajo su supervisión surgieron 18 pilotos que llegaron a Fórmula 1, entre ellos dos de los más dominantes de su generación: Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Cifras que resumen una era

Desde 2005, Marko se convirtió en la voz deportiva más influyente dentro de Red Bull, colaborando tanto con el equipo principal en Milton Keynes como con la escudería satélite, antes Toro Rosso, hoy Racing Bulls. Su gestión dejó números de época:

  • 8 campeonatos de pilotos
  • 6 títulos de constructores
  • 417 Grandes Premios
  • Dos proyectos deportivos consolidados
  • Una filosofía de apuesta por jóvenes talentos que marcó tendencia

La dupla que formó con Christian Horner definió el rumbo de Red Bull Racing, transformándola en una de las potencias más importantes de la era moderna y en una amenaza constante para Ferrari y Mercedes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

metro_chicago_trump_c686b3969c
Amenaza Trump con retirar fondos a Chicago tras ataque en metro
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T102254_524_2a7f5d5ba3
Verstappen logra la pole y mete presión a Norris en Abu Dabi
Whats_App_Image_2025_12_04_at_1_14_28_PM_c5ef544ccc
Reevaluará Fundidora renovación de Plaza Gastronómica
publicidad

Últimas Noticias

plan_michoacan_calendario_5cb591f55c
Presentan avances de programas sociales y seguridad en Michoacán
AP_25344036265057_e833f2a1bc
Maduro pronostica un crecimiento del 9% para Venezuela en 2025
1200x800_d858d3862e
Diputados de Brasil avalan ley que reduciría pena a Bolsonaro
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×