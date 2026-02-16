Podcast
Nacional

Gobierno lanza 'Boxeando por la Paz' para jóvenes mexicanos

El gobierno federal presentó 'Boxeando por la Paz', programa que integrará a 5 mil boxeadores como instructores de jóvenes

  • 16
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el programa "Boxeando por la Paz", una estrategia nacional que busca acercar el boxeo a jóvenes como herramienta de prevención social, disciplina y formación.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el plan contempla la participación de boxeadores profesionales como instructores, quienes impartirán clases gratuitas a jóvenes en distintas comunidades del país.

Boxeadores serán mentores de miles de jóvenes

Sheinbaum informó que alrededor de 5 mil peleadores formarán parte del programa, con el objetivo de beneficiar a más de 100 mil jóvenes.

Los participantes recibirán un apoyo económico equivalente al salario mínimo, además de seguro médico a través del IMSS.

“Ellos se van a volver maestros y maestras de box. Es totalmente gratuito y el objetivo es incorporar a los jóvenes al deporte y a la disciplina”, señaló.

El programa estará vinculado a Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que permitirá ampliar su alcance y brindar respaldo económico a los instructores.

boxeo-sheinbaum.jpg

Buscan prevenir violencia y adicciones

La mandataria subrayó que esta iniciativa tiene un enfoque preventivo, al ofrecer alternativas positivas a la juventud.

“El deporte ayuda a que los jóvenes no se acerquen a las drogas ni a la violencia. Es un programa integral que estamos seguros ayudará en todo el país”, afirmó.

Las clases tendrán una duración de una hora diaria y estarán enfocadas en promover valores como disciplina, respeto y convivencia.

Consejo Mundial de Boxeo respalda la iniciativa

El proyecto cuenta con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, cuyo presidente, Mauricio Sulaimán, calificó el programa como único en el mundo.

“El boxeo une familias y puede cambiar vidas. Este programa beneficiará a miles de jóvenes que encontrarán un camino en el deporte”, expresó.

Boxeadores como Jackie Nava, Mariana Juárez y Alan David Picasso participaron en la presentación y destacaron el impacto positivo que el boxeo puede tener en la formación de nuevas generaciones.

Inscripciones inician en febrero y clases en marzo

El registro para el programa estará abierto del 16 al 28 de febrero, mientras que las clases comenzarán el 2 de marzo de 2026.


