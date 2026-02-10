Podcast
David Bisbal anuncia muerte de su padre y boxeador a los 84 años

El intérprete de 'Mi princesa' compartió una fotografía de su padre con un emotivo mensaje 'Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón'

  • 10
  • Febrero
    2026

José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante español David Bisbal, murió este martes en Almería a los 84 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el propio artista, quien le dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

david-bisbal-fallece-padre.jpg

A través de su cuenta de Instagram, David Bisbal compartió una fotografía de su padre en sus años como boxeador y le escribió unas palabras cargadas de emotividad, recordándolo como un luchador dentro y fuera del ring, y asegurando que su recuerdo permanecerá siempre con él.

 

Boxeador español padecía de Alzheimer 

José Bisbal Carrillo enfrentó durante varios años la enfermedad de Alzheimer y falleció acompañado de sus seres queridos. Nacido el 1 de diciembre de 1941, dejó una huella importante en el deporte almeriense al convertirse en el primer boxeador originario de esa ciudad en conquistar un campeonato de España, logro que alcanzó en siete ocasiones a lo largo de su carrera.

david-bisbal-fallece-padre.jpg

Durante su trayectoria profesional acumuló 49 triunfos, 35 derrotas y nueve empates, además de destacar como uno de los primeros púgiles locales en competir fuera de España, con peleas realizadas en países como Suecia. Estuvo casado con María Ferre y fue padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

En años recientes, su vida y la batalla que libró contra la enfermedad fueron parte del relato en un documental centrado en la carrera artística de su hijo menor, quien en diversas ocasiones reconoció públicamente la influencia y el legado de su padre, tanto en lo personal como en lo deportivo.

Recuerdan emotivo momento compartido entre David y su hijo

Durante sus últimos años, el intérprete compartió un emotivo momento en el que recordaba a su padre su carrera, así como sus orígenes.

"Es que tu eres mi padre y yo soy David ¿es que no te acuerdas de mi?"

Aquí te presentamos un fragmento de ese nostálgico momento, en el que el exboxeador logra recordar la canción de Almería, entonada por su hijo menor.


