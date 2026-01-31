Rayados empata y Luca Orellano se estrena con gran anotación

Un empate de 2-2 fue el que prevaleció en el ‘Gigante de acero’ esta noche, ya que los Rayados del Monterrey y los Xolos de Tijuana no pudieron hacerse daño en un duelo de estrategias. El duelo deportivo correspondió a la jornada 4 del torneo de Clausura 2026, las anotaciones fueron obra de Sergio Canales y Luca Orellano por el Monterrey, mientras que un autogol de Daniel Aceves y Kevin Castañeda lo hicieron por los tijuanenses.

Con este resultado, el equipo de Domènec Torrent la semana entrante visitará al América, en partido a celebrarse el sábado 7 de febrero de 2026, en punto de las 21:00 horas en el Estadio de Ciudad de los Deportes.

LA ALTERNANCIA PREVALECIÓ EN LA PRIMERA MITAD

El viento fresco corría en el ‘Gigante de acero’, lugar en donde la Luna Llena se mostraba en todo su esplendor y 16 grados centigrados se dejaban sentir en el rectángulo verde que se ubica en ciudad Guadalupe. Luego de a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx, el Juez Central sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos quien, hizo sonar su silbato para dar inicio al duelo entre los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla y los Xolos de Tijuana, correspondiente a la jornada 4 del Torneo de Clausura 2026 en la Liga Mx.

Los dirigidos por el español Domènec Torrent Font se presentó con una formación en el terreno de juego de 4-4-2, por su parte los comandados por el uruguayo Washington Sebastián Abreu Gallo se plantó en el campo con un 4-2-3-1, ambos timoneles buscaron llevarse el triunfo desde el inicio de la contienda futbolera.

La batalla inició con una fuerte presión del cuadro fronterizo sobre la cabaña defendida por Luis Cárdenas, que, supo detener una serie de embates en el amanecer del partido. Fue a los 3’ minutos de acción cuando el equipo que dirige el ‘Loco’ Abreu se fue arriba en el marcador, tras el cobro de un tiro de esquina por la banda izquierda de su ataque.

Luego del cobro realizado a primer poste por parte de los de la ‘jauría’ y que el cancerbero ‘Mochis’ Cárdenas conecta con el pie, para su mala fortuna el esférico se impacta en el rostro del zaguero albiazul Daniel Aceves y termina por incrustarse en su propia meta para el 1-0 en contra.

El dominio del cuadro nativo de ‘donde inicia la Patria mexicana’ fue más que evidente, posicionándose de los diversos sectores de la cancha, creando llegadas por los costados, disparos que conectaban desde linderos del área y que ocasionaban peligro en la cabaña del Monterrey, aunado a la generación de jugadas que entretejían con pases precisos de primera intención.

Pero, la ‘Pandilla’ no se cruzó de brazos y buscó contrarrestar las situaciones que se presentaron en su momento. La recompensa vino a los 26’ de tiempo corrido por obra del español Sergio Canales, quien con asistencia de su paisano Óliver Torres remata de pierna derecha en el corazón del área, colocando el obús junto al palo izquierdo del marco encomendado a José Antonio Rodríguez.

Por momentos, el partido se volvió un duelo de alternativas en el dominio, además de lo ríspido en la disputa del balón, donde tanto albiazules como rojos no cedían ni un ápice del terreno de juego. El nazareno Ramos Palazuelos decretó tres minutos de alargue en la contienda y que al ser consumido se decretó el final del primer tiempo.

ORELLANO DEBUTA Y ANOTA

Para la segunda mitad de la batalla, la localía saltó al terreno de juego con tres modificaciones en el campo, al ingresar Stefan Medina, Luca Orellano y Lucas Ocampos; sustituyendo a Carlos Salcedo, Roberto de la Rosa y Anthony Martial. En la búsqueda de una propuesta que presentara mayor peligro para el arco tijuanense.

Nuevamente de la mala fortuna vino para Rayados y el 2-1 se presentó al cometer un penalti su futbolista debutante Luca Orellano, quien cometió una falta a un rival dentro de su área. El cobro lo hizo de pierna derecha Kevin Castañeda. Complicándole a los de Torrent su accionar tras verse abajo en el marcador y navegar de nueva cuenta a contracorriente.

Los del Monterrey buscaron de diversas formas la igualada, acercándose a la cabaña de Rodríguez, que ‘no sentía lo duro, si no lo tupido. Fue entonces que a los 78’ minutos de tiempo corrido vino la recompensa por obra de Luca Orellano que, conecta un ‘bazucazo’ con la pierna izquierda desde fuera del área que dejó sin oportunidad al arquero de la ‘jauría’ y poner el 2-2 en la pantalla del ‘Coloso’ de la Avenida Pablo Livas.

¿Cómo vas a hacer esto en tu debut?🤯¡GOLAZO DE LUCA ORELLANO!💥Ⓜ️#GolRayado pic.twitter.com/tnvTCll2IS — Rayados (@Rayados) February 1, 2026

Luego de consumirse los 90’ el Juez Central César Arturo Ramos Palazuelos consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, que al concluirse se pudo escuchar el silbatazo final emitido por el Árbitro Central.





