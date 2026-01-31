Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Tigres_Diego_Lainez_9e515726e5
Deportes

¡Le dio frío! Tigres se salva sobre la hora y derrota al León

Luego de un primer tiempo muy flojo, los auriazules recompusieron el rumbo gracias a un determinante Diego Lainez, que marcó gol y puso una asistencia

  • 31
  • Enero
    2026

En una noche que parecía controlada, pero que se complicó de más sobre el final, Tigres sacó un valioso triunfo 2-1 como visitante contra León, aunque se quedó con uno menos debido a la expulsión de André-Pierre Gignac.

El primer tiempo fue complicado para ambos, pues Tigres salió en plan defensivo, debido a la conocida tendencia ofensiva que plantea en sus equipos Ignacio Ambriz. Debido a esto, los 45' terminaron sin anotaciones.

HACgdYCXwAAUwpP.jpg

Ya para el segundo tiempo la cosa cambió totalmente, pues los regios lograron romper la igualada con una contra letal que fue orquestada por Diego Lainez, quien sigue en plan grande, pues le puso un pase filtrado con toda la ventaja a Marcelo Flores para que definiera con calma.

El mismo Factor demostró que está en la mejor forma de su carrera y al 53' retuvo la pelota la borde del área y sacó un tiro de zurda que entró de "campanita" para duplicar la ventaja.

Luego del gol todo parecía controlado para los de Guido Pizarro, no obstante, luego de un error en la defensa, acompañado de una buena jugada colectiva, "La Fiera" se metió al encuentro gracias a un gol de "O Rei" Diber Cambindo.

Ya sobre el final del encuentro todo se descontroló, incluso llegó algo que mucha gente pensó que no vería, una expulsión al francés por reclamar, pues "Dedé" le hizo un reclamo airado a Adonai Escobedo, quien no dudó en expulsarlo.

Con este triunfo, Tigres llegó a 7 puntos y se puso como séptimo de la tabla. Su siguiente encuentro será por la Concachampions frente al Forge de Canadá el martes 3 de febrero a las 18:00 horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

matrimonio_colectivo_nuevo_leon_cuando_es_cuanto_cuesta_9bfe8ce8e2
Nuevo León invita a matrimonios colectivos el 14 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_47_19_3_e0d9b2f65d
Protección Civil mantiene operativo Carrusel por frente frío 32
samuel_garcia_calidad_del_aire_5f6325d56d
Gobernador resalta mes de enero como el mejor en calidad del aire
publicidad

Últimas Noticias

arsenal_femenil_2026_fee418eade
Vence Arsenal al Corinthians y gana la Copa de Campeones Femenil
deportes_diana_ordonez_9708c0e646
Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca
inter_trump_petro_ed78331f40
Petro se reunirá este martes con Trump en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×