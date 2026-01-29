Podcast
tigres_foto_clausura20262_7483c7e8d0
Lucen Tigres sonrientes para la foto oficial del Clausura 2026

El Club Tigres se tomó durante este jueves sobre la cancha del estadio Universitario la foto oficial del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

  • 29
  • Enero
    2026

Los jugadores de Tigres se tomaron este jueves una pausa en su preparación para la foto oficial del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Como ha sido una costumbre en la institución auriazul, cuerpo técnico e integrantes de la plantilla tuvieron como escenario la cancha del estadio Universitario para plasmar la fotografía del actual certamen.

En un ambiente relajado, uno a uno de los integrantes de la “U” se acomodaron en su respectivo lugar, luciendo el tercer uniforme, en color negro y verde, que fue diseñado en apoyo a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Pese al frío que se registró esta mañana en la ciudad, figuras felinas como Ángel Correa, Juan Brunetta, Diego Lainez y Rómulo Zwarg mostraron su mejor sonrisa durante la sesión.

tigres-foto-clausura20263.jpeg

Aunque la imagen no ha sido difundida, se espera que en los próximos días sea presentada en las redes sociales oficiales del club nicolaíta.

Tigres continúa su trabajo con miras al duelo en calidad de visitante contra el León dentro de la jornada 4, este sábado 31 de enero, a las 19:00 horas, tras la pausa en el certamen por los duelos amistosos del Tricolor.

tigres-foto-clausura20261.jpeg

tigres-foto-clausura2026.jpeg


