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¡Medalla de oro! México clasifica invicto en waterpolo femenil

La selección mexicana femenil de waterpolo selló su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

  • 20
  • Abril
    2026

La selección mexicana femenil de waterpolo selló su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conquistar de manera invicta el torneo clasificatorio disputado en Cali, Colombia.

El equipo nacional mostró un dominio contundente durante toda la competencia y coronó su actuación con una victoria en la final por 11-9 frente a Puerto Rico, resultado que confirmó su superioridad en la región.

Dominio absoluto en el torneo

México no solo se quedó con el título, sino que lo hizo con actuaciones arrolladoras desde la fase inicial. Entre sus resultados más destacados se encuentran goleadas como 32-4 ante Trinidad y Tobago, 29-4 frente a Costa Rica y un sólido triunfo de 20-8 en su debut.

El desempeño colectivo dejó claro el crecimiento del waterpolo femenil mexicano, que llega con fuerza a la próxima justa regional.

A nivel individual, Maritza Ochoa fue reconocida como la Jugadora Más Valiosa del torneo gracias a su liderazgo y aporte ofensivo, mientras que Alicia Fregoso se llevó el reconocimiento como la mejor guardameta.

Ambas jugadoras fueron clave en el camino invicto del conjunto mexicano.

Rumbo a Santo Domingo 2026

Con este resultado, México asegura su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana.

El logro representa una señal positiva para los deportes acuáticos del país, ya que tanto la selección femenil como la varonil lograron su clasificación, consolidando el crecimiento de esta disciplina a nivel internacional.


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