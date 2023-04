Se enfrentarán Alcaraz y Tsitispas en la final de Barcelona

Los tenistas se verán las caras en la final del Abierto de Barcelona mañana domingo 23 de abril en la ciudad española.

El campeón defensor Carlos Alcaraz avanzó fácilmente a la final del Abierto de Barcelona al eliminar el sábado por 6-2, 6-2 a Daniel Evans.

El segundo de la clasificación enfrentará a Stefanos Tsitsipas en la final del domingo después de que el griego avanzó al vencer por 6-4, 5-7, 6-3 a Lorenzo Musetti en el torneo de arcilla.

Alcaraz selló la victoria regresó la bola bajo la raqueta de Evans en un alcance.

“Por supuesto como llegas a una final es importante para tu confianza y llegó a mañana con una gran sensación”, aseguró Alcaraz después de que no perdió ningún set en cuatro encuentros. “Aún así no puedo depender sólo en cómo he jugado y sé que será difícil mañana”.

Alcaraz, campeón del U.S. Open, busca el noveno título de su carrera y tercero del año tras ganar el Buenos Aires e Indian Wells. De superar a Tsitsipas en Barcelona será el primer título que defiende exitosamente.

El español de 19 años, tiene marca de 3-0 ante Tsitsipas, incluyendo la victoria en tres sets en los cuartos de final de Barcelona el año pasado. Alcaraz describió el encuentro del 2022 ante Tsitsipas como “picante”.





“El año pasado, digamos, tuvimos un encuentro picante”, admitió el español. “Intentaré olvidar todo lo que sucedió en los encuentros anteriores e intentaré enfocarme en mi juego mañana y llevarme el triunfo”.

Alcaraz también intentará defender el título del Abierto de Madrid la próxima semana con las ausencias de los excampeones Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Alcaraz venció a su compatriota Pablo Carreño en la final el año pasado en una impresionante racha que lo llevó a ser el número uno del mundo.

Tsitsipas alcanzó la final de Barcelona en el 2018 y 2021, perdió ambos con Nadal, que suma 12 títulos. El español se perdió la edición de este año debido a una lesión de cadera que lo tiene fuera desde enero.

Tsitsipas y Musetti tuvieron problemas con sus saques. Tsitsipas convirtió seis de 11 puntos de quiebre, mientras que Musetti acertó cinco de 10.

“Fue muy físico”, reconoció Tsitsipas, quien mejoró a una foja de 4-0 ante Musetti. “Tuvimos que cubrir un gran espacio en la cancha y tuvo unos tiros defensivos increíbles que no esperaba. Fue realmente un reto mental”.

Con información de AP.