MV Hondius arriba a España tras alerta sanitaria por hantavirus

El crucero MV Hondius, donde se reportó un brote de hantavirus entre algunos pasajeros, arribó este domingo al puerto de Granadilla con 140 pasajeros, en la isla española de Tenerife, bajo un amplio operativo de seguridad y vigilancia sanitaria encabezado por autoridades del Gobierno de España y organismos internacionales.

La embarcación ingresó al dique alrededor de las 6:00 de la mañana, hora local de españa, luego de varios días de tensión sobre las condiciones en las que se realizaría el desembarco de pasajeros y tripulación.

La llegada del barco generó gran expectación mediática en la isla, donde decenas de periodistas nacionales e internacionales acudieron al puerto para documentar el operativo.

El crucero fue guiado por una embarcación de prácticos portuarios y apoyado por un remolcador durante las maniobras de ingreso y fondeo.

OMS y autoridades españolas supervisan operativo en Tenerife

Ante la magnitud del caso sanitario, a Tenerife arribaron el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, además de varios integrantes del Gobierno español, entre ellos la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Las autoridades supervisan directamente el proceso de desembarco y traslado de pasajeros, quienes serán enviados a sus países de origen mediante vuelos especiales preparados previamente por el Gobierno español.

De acuerdo con las autoridades, la operación podría extenderse hasta el lunes debido a la logística aérea necesaria para evacuar a todos los pasajeros.

La situación provocó diferencias entre el Gobierno central y el Gobierno regional de Canarias. El presidente canario, Fernando Clavijo, había solicitado que no se autorizara el ingreso del crucero hasta garantizar que todos los pasajeros abandonaran la isla durante el domingo.

Sin embargo, la Marina Mercante española emitió posteriormente una resolución autorizando el fondeo del Hondius en el puerto de Granadilla.

Pasajeros serán trasladados bajo estrictos protocolos sanitarios

Las autoridades informaron que los primeros en desembarcar serán los 14 ciudadanos españoles que viajaban a bordo del crucero. Un avión militar los espera en el aeropuerto Tenerife Sur para trasladarlos a Madrid.

Posteriormente, permanecerán en cuarentena dentro de un hospital militar acondicionado especialmente para enfermedades contagiosas.

El resto de pasajeros será evacuado gradualmente por grupos y de acuerdo con su nacionalidad, siguiendo protocolos sanitarios estrictos para evitar riesgos adicionales de contagio.

Hasta ahora, las autoridades españolas no han detallado públicamente cuántos casos positivos de hantavirus fueron detectados dentro del crucero ni el estado de salud de los pasajeros afectados.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por roedores y puede provocar cuadros respiratorios graves en humanos.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria y malestar general. En casos severos, la enfermedad puede evolucionar rápidamente y requerir atención hospitalaria especializada.

El caso del MV Hondius mantiene bajo vigilancia internacional a las autoridades sanitarias debido al riesgo epidemiológico que representa un posible brote en espacios cerrados y con movilidad internacional como los cruceros turísticos.

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