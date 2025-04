Sergio Canales no jugará frente al América por lesión

Con el cierre de torneo en puerta, todos los equipos necesitan de sus mejores jugadores en campo, sin embargo, este no será el caso del Monterrey, que todavía no podrá contar con Sergio Canales, quien se volvió a lesionar y no jugará frente al América.

De acuerdo con el reporte médico del club, el 10 de "La Pandilla" presentó una molestia muscular desde el entrenamiento del domingo y el lunes se le realizaron estudios, los cuales arrojaron que presenta un edema fibrilar miotendinoso en el sóleo derecho.

Recordemos que Canales sufrió una herida luego de un accidente con una puerta de cristal en El Barrial, por la cual tuvo que recibir varios puntos, los cuales lo privaron de ver acción frente a Chivas y Tigres.

Aunque el club no dio un tiempo estimado de recuperación, se especula que una lesión de este tipo necesita entre tres y seis semanas de recuperación; por lo cual, Sergio se perdería no solo el encuentro frente a las "Águilas", sino también el cierre de torneo frente al León y el encuentro correspondiente al Play-In, en caso de que Rayados no logre meterse entre los seis primeros.

La baja del capitán albiazul será de peso, pues en este Clausura 2025 contribuyó con 12 de las 29 anotaciones conseguidas por los comandados por Martín Demichelis, distribuidos entre seis goles y seis asistencias.

Además Sergio, el Monterrey tampoco podrá contar con Óliver Torres y Germán Berterame, quienes fueron expulsados en el Clásico Regio 140.

Comentarios